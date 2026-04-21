أمريكا تطلب من الملحق الأمني البرازيلي لديها المغادرة

طلبت الحكومة الأمريكية من الملحق الأمني البرازيلي مارسيلو إيفو دي كارفالو -الذي يقيم في ميامي ويعمل كحلقة وصل مع سلطات الهجرة الأمريكية- مغادرة البلاد.

وقال "مكتب شؤون نصف الكرة الغربي" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية في منشور على منصة إكس: "لا يمكن لأي أجنبي التلاعب بنظام الهجرة لدينا للتحايل على طلبات التسليم الرسمية وتوسيع نطاق حملات الملاحقة السياسية إلى الأراضي الأمريكية"، مضيفا أنه تم إبلاغ المسؤول البرازيلي المعني بأن عليه مغادرة البلاد.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن احتجزت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية الأسبوع الماضي لفترة ‌وجيزة رئيس المخابرات البرازيلية أليشاندري راماجيم، الذي فر من بلده في سبتمبر/أيلول بعد إدانته بالتخطيط لانقلاب مع الرئيس السابق جايير بولسونارو، وهو حليف سياسي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ولم تذكر رسالة المكتب التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، التي أعادت ‌السفارة الأمريكية في البرازيل نشرها أمس الاثنين، اسم المسؤول أو تشير صراحة إلى قضية ‌راماجيم، لكن وكالة رويترز نقلت في وقت لاحق عن السفارة التأكيد أنها كانت تشير إلى دي كارفالو.