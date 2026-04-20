عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى واعتقال 80 فلسطينيا بالضفة

القدس- اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى، بينما نفذت قوات الاحتلال أعمال تجريف في القدس وحملة اعتقالات طالت 80 فلسطينيا بالضفة الغربية بما فيها القدس.

وقالت محافظة القدس -في بيان- إن 159 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد، خلال فترة الاقتحامات الصباحية "بحماية قوات الاحتلال".

في القدس أيضا، قالت المحافظة إن جرافات الاحتلال اقتحمت رفقة طواقم بلدية القدس حي البستان في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وشرعت بأعمال تجريف وإزالة ركام منازل فلسطينية تم هدمها خلال الأسابيع الماضية في الحي.

من جهته، قال نادي الأسير الفلسطيني (هيئة أهلية) إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنّت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، حملة اعتقالات وتحقيق ميداني واسعة، طالت نحو 80 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس، بينهم أطفال وأسرى سابقون.

وأوضح النادي -في بيان- أن عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني تركزت في بلدة بيت أُمَّر شمال الخليل، وطالت أكثر من 60 مواطنا.

وأضاف أن الاحتلال يواصل تصعيد حملات الاعتقال والتحقيق بوتيرة متزايدة منذ بداية العام الجاري، إذ بلغت حالات الاعتقال في الضفة قرابة ألفي حالة، وذلك في إطار سياسة الانتقام الجماعي التي تستهدف مختلف فئات المجتمع الفلسطيني.

وبيّن النادي أن من أبرز السياسات المتبعة خلال الاقتحامات ما يُعرف بـ"التحقيق الميداني"، الذي أصبح نهجا ثابتا يُنفّذ في مختلف المحافظات، إذ تُجبر العائلات على مغادرة منازلها، وتُرتكب أعمال ترهيب، إلى جانب تخريب وتدمير للممتلكات، قبل القيام بالاعتقال أو الاحتجاز.

وشمالي الضفة، اعتقل جيش الاحتلال عشرات المواطنين خلال عدوان عسكري متواصل في بلدة عنبتا شرق مدينة طولكرم.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إن غالبية المعتقلين من الأسرى المحررين واعتقلوا عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها، والاعتداء عليهم بالضرب، مشيرة إلى تعطيل الدوام المدرسي في مدارس البلدة بسبب الاقتحام الإسرائيلي.

وجنوب مدينة نابلس، اقتلعت جرافات الاحتلال عشرات الأشجار المثمرة في سهل قرية اللبن الشرقية.

ولليوم الثاني على التوالي تواصل جرافات الاحتلال اقتلاع عشرات أشجار الزيتون واللوز المثمرة في سهل القرية، إذ جرفت أمس أكثر من 10 دونمات من الأراضي الزراعية واقتلعت أكثر من 250 شجرة مثمرة.

أما جنوبي الضفة فهدمت قوات الاحتلال اليوم منزلا فلسطينيا في بلدة ترقوميا شمال غرب مدينة الخليل بذريعة "البناء دون ترخيص".

وأضافت أن المنزل مكوّن من طابقين ويؤوي 10 أفراد، وتعود ملكيته للمواطن أمير بسام الجعافرة.