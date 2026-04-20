فيديو.. إنزال أمريكي على سفينة إيرانية في بحر العرب بعد تعطيلها بالقوة

بثت القيادة المركزية الأمريكية عبر حسابها على منصة إكس مقطعا مصورا يوثق عملية السيطرة على سفينة الشحن الإيرانية "توسكا".

ونفذت قوات من مشاة البحرية الأمريكية عملية إنزال جوي انطلقت من سفينة الهجوم البرمائي "يو إس إس تريبولي"، حيث أقلعت مروحياتها فوق بحر العرب لاعتراض السفينة التجارية.

وبحسب المعطيات هبطت القوات بالحبال على متن السفينة التي ترفع العلم الإيراني في 19 أبريل/نيسان، بعد أن عطلت المدمرة الصاروخية "يو إس إس سبروانس" نظام الدفع الخاص بها إثر رفضها الامتثال لتحذيرات متكررة من القوات الأمريكية استمرت نحو 6 ساعات.

وكانت وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة قد تتبعت بيانات السفينة عبر منصة تتبع السفن "مارين ترافيك" (Marine Traffic)، وكشفت أنها نفذت استدارة مفاجئة عند الساعة الرابعة مساء بتوقيت الدوحة، بعد دخولها المنطقة الاقتصادية الخالصة الإيرانية في خليج عُمان، أثناء رحلتها من ماليزيا باتجاه إيران.

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال ، نقلا عن بيانات تتبع وخبراء شحن، بأن السفينة "توسكا" التي صعدت إليها القوات الأمريكية كانت تتردد بانتظام على موانئ صينية، كما قضت وقتا في مياه معروفة بكونها مسرحا لعمليات نقل غير مشروع من سفينة إلى أخرى.

من جهته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تنفيذ عملية عسكرية بحرية في خليج عُمان، مؤكدا أن المدمرة "يو إس إس سبروانس" اعترضت السفينة "توسكا" بعد محاولتها خرق الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن على إيران.

وكتب ترمب، عبر منصته "تروث سوشال"، أن السفينة، التي يبلغ طولها نحو 900 قدم، رفضت الاستجابة للتحذيرات المتكررة من البحرية الأمريكية للتوقف.

ووصف مقر "خاتم الأنبياء" العسكري الإيراني الهجوم بأنه "انتهاك لوقف إطلاق النار وقرصنة بحرية".

وقال المقر -في بيان- إن "القوات الأمريكية أطلقت النار على سفينة تجارية إيرانية في بحر عُمان مما عطل نظام الملاحة"، موضحا أن "القوات الأمريكية نفذت إنزالا لعدد من قواتها على سطح السفينة الإيرانية في بحر عُمان".

يأتي هذا التصعيد عشية مفاوضات مرتقبة، وفي ظل توترات متزايدة في مضيق هرمز وخليج عُمان، إذ قرر ترمب إرسال مفاوضين إلى باكستان -اليوم الاثنين- لإجراء محادثات مع إيران، قبل أيام من انتهاء وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.