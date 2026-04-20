واشنطن تحتضن الخميس جولة ثانية من المحادثات بين لبنان وإسرائيل

قال مصدر رسمي لبناني للجزيرة إن "اجتماعاً ثانياً سيعقد الخميس المقبل في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن بين سفيري لبنان وإسرائيل".

وأضاف المصدر اللبناني أن الاجتماع يعتبر استكمالاً لاجتماع الثلاثاء الماضي، بحضور سفيرة لبنان في واشنطن، والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر.

وخلال أول اجتماع على هذا المستوى منذ 43 عاما، الثلاثاء، اتفق سفيرا لبنان وإسرائيل لدى واشنطن على بدء مفاوضات سلام مباشرة يُحدد مكانها وموعدها لاحقا.

في وقت سابق الاثنين، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن وفدا برئاسة السفير سيمون كرم سيجري مفاوضات ثنائية مع إسرائيل، وفق بيان للرئاسة، دون أن يحدد موعدا لذلك.

وشدد على أنه "لن يشارك أحد لبنان في هذه المهمة أو يحل مكانه"، متمسكا بموقف بيروت بفصل المفاوضات مع تل أبيب عن مسار تفاوض واشنطن وطهران لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط.

وأوضح عون أن خيار التفاوض له 3 أهداف، وقف الأعمال العدائية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوبية، ونشر الجيش اللبناني حتى الحدود الجنوبية المعترف بها دوليا.

وبحسب عون، فقد أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال اتصال معه الخميس الماضي "كل تفهم وتجاوب، وتدخّل لدى إسرائيل لوقف إطلاق النار مع حزب الله"، بالإضافة إلى التحضير لإطلاق مسار تفاوضي ينهي الوضع الشاذ ويعيد سلطة الدولة اللبنانية وسيادتها على كامل أراضيها، وفي مقدمتها الجنوب.

ومساء الخميس، أعلن ترمب وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 10 أيام قابلة للتجديد، لكن الأخيرة تخرقه يوميا، ما يواصل رفع عدد الضحايا إضافة إلى توسيع الدمار جراء عمليات نسف المنازل.

لكن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أعلن في اليوم التالي العزم على مواصلة السيطرة على جميع المناطق التي جرى احتلالها جنوبي لبنان خلال العدوان الأخير.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي تشن إسرائيل عدوانا على لبنان، أسفر عن 2294 قتيلا و7544 جريحا وأكثر من مليون نازح، حسب أحدث المعطيات الرسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ونوفمبر/تشرين الثاني من العام التالي.