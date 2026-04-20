الصين تبدي قلقها من اعتراض سفينة شحن إيرانية وتدعو لتهيئة ظروف إنهاء الحرب

أعربت الصين اليوم الاثنين عن قلقها إزاء اعتراض سفينة شحن إيرانية بالقوة، مؤكدة أن الوضع في مضيق هرمز حساس ومعقد، وأنه ينبغي تهيئة الظروف المناسبة لإنهاء الحرب.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الأحد عملية عسكرية بحرية نفذتها القوات الأمريكية في خليج عُمان، اعترضت خلالها المدمرة "يو إس إس سبروانس" سفينة الشحن الإيرانية "توسكا" بعد محاولتها خرق الحصار البحري المفروض على إيران.

وقال ترمب في منشور على منصة تروث سوشيال إن السفينة، التي يبلغ طولها نحو 900 قدم، رفضت الامتثال لتحذيرات متكررة من البحرية الأمريكية بالتوقف.

كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن قواتها في بحر العرب اعترضت سفينة شحن ترفع علم إيران كانت متجهة إلى ميناء بندر عباس، وبثت عبر حسابها على منصة إكس مقطعا مصورا يوثق عملية السيطرة على السفينة توسكا.

رد إيراني

وفي المقابل، قالت وكالة تسنيم الإيرانية إن السفينة كانت قادمة من الصين ومتجهة إلى إيران، مضيفة أن القوات الإيرانية هاجمت عددا من السفن العسكرية الأمريكية بطائرات مسيّرة عقب العملية الأمريكية.

كما وصف مقر "خاتم الأنبياء" العسكري الإيراني الهجوم بأنه "انتهاك لوقف إطلاق النار وقرصنة بحرية"، وتوعد في بيان بأن القوات المسلحة الإيرانية سترد قريبا على مهاجمة السفينة.

وفي بيان له اليوم، قال "مقر خاتم الأنبياء" إن "قواتنا ستتصدى بحزم للقوات الأمريكية التي اعتدت على إحدى سفننا وسنرد على الهجوم بعد ضمان سلامة أفراد طاقم السفينة وعائلاتهم".

وكانت الصين قد دعت الأسبوع الماضي إلى ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز والالتزام بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، نافية تقارير عن نيتها تقديم دعم عسكري لطهران.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية، غوو جياكون، ضرورة التهدئة وضبط النفس ووقف الأعمال العدائية بما يضمن أمن الملاحة في المضيق، مشددا على أهميته للتجارة الدولية وإمدادات الطاقة.

وتأتي تطورات اليوم وسط حديث عن مفاوضات مرتقبة، في ظل توترات متزايدة في مضيق هرمز وخليج عُمان، إذ قرر الرئيس الأمريكي إرسال مفاوضين إلى باكستان اليوم الاثنين لإجراء محادثات مع إيران، قبل أيام من انتهاء وقف إطلاق النار.