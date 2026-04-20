صور فضائية تكشف أضرارا في جسور وطرق حيوية بين طهران وكرج

أظهرت صور أقمار صناعية، ملتقطة في 10 أبريل/نيسان 2026، تضرر جسرين حيويين على الطريق السريع الرابط بين طهران وكرج، ضمن أحد أهم محاور الحركة المرورية غرب العاصمة الإيرانية.

واستنادا إلى مقارنة الصور الحديثة بصور مرجعية ملتقطة في 19 فبراير/شباط الماضي، تظهر آثار تغييرات واضحة على الجسرين الواقعين على امتداد طريق همت السريع.

وتُظهر المقارنة الزمنية للصور علامات تضرر هيكلي على الجسرين، ما يرجح تعرض البنية التحتية الخاصة بالربط المروري بين طهران وكرج لاستهداف مباشر، وهما مدينتان تمثلان معا أحد أكثر أقاليم إيران كثافة سكانية ونشاطا صناعيا.

ويُعد هذا المحور من أهم الشرايين المرورية في منطقة العاصمة، إذ يربط بين التجمعات السكنية والصناعية في محافظة ألبرز والعاصمة طهران.

وفي السياق ذاته، كشفت صور أقمار صناعية أخرى، ملتقطة في 10 أبريل/نيسان الجاري، عن تدمير جسر سكة حديد في منطقة تشهارباغ، الواقعة غرب محور طهران–كرج، وذلك استنادا إلى مقارنة مع صور أخرى ملتقطة في 22 فبراير/شباط الماضي.

ويُعد هذا الجسر جزءا من خط السكك الحديدية الذي يربط طهران بشمال البلاد مرورا ببحر قزوين، مع امتدادات لوجستية نحو تبريز، ما يمنحه أهمية اقتصادية ونقلية بارزة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد، في 7 أبريل/نيسان، أن قواته شنت ضربات على سكك حديد وجسور في إيران، في حين أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن عدد الجسور المستهدفة في الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ارتفع إلى أربعة.

وتتجه الأنظار، في اليوم الثاني عشر من الهدنة، إلى جولة مفاوضات ثانية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد بين الولايات المتحدة وإيران، توصف بأنها "الفرصة الأخيرة"، وسط ترقب لموقف طهران واحتمال استمرار مقاطعتها للمحادثات.