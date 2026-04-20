سلوفينيا.. فشل غولوب في تشكيل الحكومة يمهّد لعودة حليف ترمب

فشل رئيس الوزراء السلوفيني روبرت غولوب، اليوم الاثنين، في تشكيل الحكومة بعد عجزه عن تأمين غالبية برلمانية داعمة، مما يمهّد الطريق لعودة رئيس الوزراء السابق يانيز يانشا -المقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب– إلى السلطة.

وكان حزب "حركة الحرية" -بقيادة غولوب- قد حصد 29 مقعدا من أصل 90 في انتخابات 22 مارس/آذار الماضي، غير أنه أعلن فشله في تأمين عدد كاف من الشركاء لتشكيل حكومة ائتلافية، وقال عقب مفاوضات جرت في مقر الرئاسة "نتطلع إلى العمل من موقع المعارضة".

لكن غولوب، مع ذلك، أعلن فوزه على "الحزب الديموقراطي السلوفيني" بزعامة رئيس الوزراء السابق يانشا، الذي حصد 28 مقعدا، ولم تنجح محاولاته لتجديد تحالفه مع الاشتراكيين الديمقراطيين (6 مقاعد) وحزب اليسار (5 مقاعد) إضافة إلى حزب "الديمقراطيون" (6 مقاعد) الذي أسسه آنزه لوغار، الحليف السابق ليانشا.

ورفض يانشا الانضمام إلى ائتلاف مع غولوب، مشيرا إلى وجود "اختلافات في الرؤى لا يمكن تجاوزها"، وفي المقابل، انتخب البرلمان الجديد في العاشر من أبريل/نيسان الجاري، زوران ستيفانوفيتش، زعيم حزب "ريسنيتسا" المناهض للنظام والمعادي للاتحاد الأوروبي، رئيسا له بدعم من حزب يانشا.

وأمام رئيسة الدولة ناتاشا بيرتس موسار مهلة 30 يوما لاقتراح مرشح لرئاسة الوزراء، وإذا لم يحصل على الأغلبية يمنح القانون الأحزاب 10 أيام لتقديم مرشح جديد.

وشهدت سلوفينيا عاصفة سياسية قبيل الانتخابات الوطنية أجريت في نهاية مارس/آذار الماضي، إثر كشف النقاب عن تورط شركة الاستخبارات الخاصة الإسرائيلية "بلاك كيوب" في عمليات تجسس وتسريبات استهدفت التأثير على مسار العملية الديمقراطية.