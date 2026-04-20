رصد فضائي يوثق استهداف جامعة أمير المؤمنين التكنولوجية بأصفهان

كشفت صور أقمار صناعية حديثة عالية الجودة عن تعرض منشآت حيوية داخل حرم جامعة أمير المؤمنين لعلوم الأرض والتكنولوجيا التابعة للحرس الثوري الإيراني في أصفهان لهجوم جوي تسبب في أضرار هيكلية واسعة.

وأظهر تحليل الصور الملتقطة بتاريخ 10 أبريل/نيسان 2026 تعرض مبانٍ واقعة في الجهة الجنوبية للمجمع، وهي المنطقة المتاخمة لقاعدة "الشهيد وطن بور" الجوية، لإصابات مباشرة.

وتكشف الصور الملتقطة بعد الاستهداف عن دمار واسع طال عددا من المباني داخل حرم الجامعة، مع ظهور آثار تفحم وحريق تغطي أسطح عدد آخر من المباني.

وتعد الجامعة المرفق التعليمي الأبرز للحرس الثوري الإيراني في وسط إيران، حيث تتخصص في تطوير تقنيات علوم الأرض والاستشعار عن بعد.

وفي سياق متصل، كشف بير حسين كوليوند، رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، في 10 أبريل/نيسان الجاري عن حجم الخسائر الواسعة التي طالت المرافق غير العسكرية، مشيرا إلى أن الاستهدافات شملت 32 جامعة و857 مدرسة و20 مركزا تابعا للهلال الأحمر.

وفي اليوم الثاني عشر للهدنة، ما زال الغموض سيد الموقف بشأن جولة المفاوضات الثانية التي من المفترض انعقادها في العاصمة الباكستانية إسلام آباد بين الولايات المتحدة وإيران، إذ لم تحسم طهران قرارها بعد بشأن المشاركة في المفاوضات.

واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أمريكا بنقض الهدنة بين الطرفين منذ بداية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن طهران أبلغت الوسيط الباكستاني بذلك.

وقال بقائي إن بلاده لم تتخذ قرارا حتى اللحظة بشأن المشاركة في الجولة القادمة من المفاوضات، وأضاف "سنتخذ القرار المناسب بشأن المفاوضات بدقة مع أخذ مصالحنا بعين الاعتبار"، مؤكدا أن طهران لم تتلق أي عرض جدي بشأن رفع العقوبات عنها.