تكتل جنرال مقرّب من روسيا يتصدر الانتخابات البرلمانية في بلغاريا

تعهّد الرئيس البلغاري السابق رومين راديف المعروف بدعواته لإحياء العلاقات مع روسيا، اليوم الاثنين، بالمضي قدما في المسار الأوروبي، بعد تصدر ائتلافه نتائج ثامن انتخابات برلمانية تُجرى خلال 5 سنوات، في حين أشادت روسيا والمفوضية الأوروبية بفوز راديف الذي دأب على انتقاد الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت النتائج الرسمية فرز 98.3% من الأصوات، واحتلال تكتل راديف "بلغاريا التقدميّة" الصدارة مع نيله 44.7% من الأصوات، ما يعني حصوله على أغلبية مطلقة في البرلمان المؤلف من 240 مقعدا.

وقال راديف للصحفيين، خارج مقر حزبه في صوفيا، إن بلغاريا التقدميّة انتصرت بشكل قاطع، معتبرا أنه "انتصار للأمل على انعدام الثقة وللحرية على الخوف".

وبينما أكد أن صوفيا "ستبذل كل الجهود للمضي قدما في مسارها الأوروبي"، لفت إلى أن "بلغاريا قوية وأوروبا قوية تحتاجان إلى تفكير نقدي وبراغماتية"، مضيفا أن أوروبا وقعت ضحية طموحها بأن تكون قائدة أخلاقية في عالم ذي قواعد جديدة.

وتعهّد راديف (62 عاما)، الذي استقال في وقت سابق هذا العام بعد 9 سنوات في الرئاسة، مكافحة الفساد أثناء حملته الانتخابية، مؤكدا رغبته في تخليص بلده الواقع في البلقان، والذي يبلغ عدد سكانه 6.5 ملايين نسمة، من "نموذج الحكم الأوليغارشي" القائم على طبقة الأثرياء النافذين سياسيا.

وأيّد هذا الجنرال السابق في سلاح الجو احتجاجات مناهضة للفساد العام الماضي أطاحت بآخر حكومة مدعومة من المحافظين.

ويُنظَر إلى راديف على أنه يحتفظ بعلاقات ودية نسبيا مع موسكو، وهو التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ عام 2019 خلال فترة رئاسته.

ترحيب روسي أوروبي

وتعليقا على فوز راديف، قالت رئيسة المفوّضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن بلغاريا عضو يفتخر بانتمائه للأسرة الأوروبية ويضطلع بدور كبير في مجابهة التحديات المشتركة، مع إشارة إلى تطلعها للعمل مع صوفيا.

ومن جهتها، أشادت موسكو بفوز راديف. وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف: "تلقفنا برضا كلمات راديف" بشأن علاقات أوطد مع موسكو.

وتفوّق حزب "بلغاريا التقدمية" بفارق كبير على الائتلاف الجامع بين حزبي "نواصل التغيير-بلغاريا الديمقراطية الليبرالي" الذي نال 12.7% من الأصوات وحزب بوريسوف "مواطنون من أجل التنمية في بلغاريا"، الذي حصل على 13.4%، بحسب مفوضية الانتخابات.

ويفضي هذا الفوز الساحق إلى أول أغلبية برلمانية واضحة لائتلاف واحد في بلغاريا منذ 1997.

وتعاقبت حكومات عدة على السلطة في هذه الدولة الأفقر في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2021، عندما أطاحت مسيرات مناهضة للفساد بالحكومة المحافظة بقيادة بويكو بوريسوف المؤيّد لأوروبا.