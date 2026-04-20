بعد 13 عاما من الإغلاق.. العراق يُعيد فتح معبر ربيعة مع سوريا

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر ربيعة الحدودي مع سوريا بعد إغلاق دام نحو 13 عاما، بينما أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، من موقع المعبر في محافظة نينوى شمال غربي العراق، استئناف العمل فيه، مؤكدا أن الإغلاق استمر منذ عام 2014.

ويقع المعبر على الجانب السوري باسم "اليعربية"، ويُعَد ثالث المعابر البرية بين البلدين، إلى جانب معبري القائم-البوكمال والوليد-التنف، التي أُعيد فتحها خلال فترات سابقة.

وترى السلطات العراقية أن للمعبر أهمية إستراتيجية، كونه يربط العراق بسوريا وصولا إلى تركيا، ضمن مشروع "طريق التنمية" وهو ممر قيد الإنشاء، ويمتد بطول 1200 كيلومتر، ويشمل شبكة طرق وسكك حديد تربط الخليج بتركيا مرورا بالعراق.

إغلاق المعبر

وقال عضو مجلس محافظة نينوى محمد هريس إن إعادة فتح المعبر ستسهم في تنشيط الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، إضافة إلى زيادة الإيرادات.

وكان المعبر قد أُغلق عام 2014 إثر سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق واسعة في العراق وسوريا.

ورغم دحر التنظيم في العراق عام 2017 وفي سوريا عام 2019، ظل المعبر مغلقا أمام الحركة التجارية، واقتصر استخدامه على مرور مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات النزاع.

ومن الجانب السوري، كانت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تسيطر على المعبر قبل أن تسلّمه مطلع العام الجاري إلى السلطات السورية.

وفي بيان منفصل، أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية افتتاح المعبر رسميا، مشيرة إلى أن الخطوة تمهد لاستئناف حركة العبور وتعزيز النشاط الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين.

وأضافت أن الافتتاح جرى بحضور مسؤولين من الجانبين، بينهم رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية عمر الوائلي، إلى جانب مسؤولين سوريين في قطاعي الجمارك والأمن.