اقترحت المفوضية الأوروبية إعادة تفعيل اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، لتعزيز المرحلة الانتقالية في البلاد، وإعادة إعمارها بعد 15 عاما من حرب انتهت بانتصار الثورة وإطاحة حكم بشار الأسد نهاية عام 2024.

وأشارت المفوضية، في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسوريا دخلت مرحلة جديدة، موضحة أن هذا المقترح يأتي استكمالا لإطار التعاون الجديد الذي أعلنت عنه رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين في يناير/كانون الثاني الماضي.

وذكر البيان أن بروكسل تسعى لإعادة تفعيل اتفاقية التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي الـ27 وسوريا، في إطار جهودها لتيسير "انتقال سلمي وشامل" بقيادة سورية، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية، والمساهمة في جهود التعافي الاقتصادي.

وأوضحت المفوضية أن هذه الخطوة تهدف إلى "بدء مرحلة جديدة في العلاقات بين الطرفين"، لافتة إلى أن اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، خلال فترة سريانها، دعمت التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سوريا وعززت العلاقات التجارية العادلة بين الطرفين.

وبحسب البيان، تلغي الاتفاقية الرسوم الجمركية على معظم المنتجات الصناعية ذات المنشأ السوري عند استيرادها من جانب الاتحاد الأوروبي، وتمنع فرض قيود كمية على كلا الجانبين.

ونبّه البيان إلى أنه بعد الاعتماد الرسمي للمقترح من قِبل مجلس الاتحاد الأوروبي، ستُبلغ السلطات السورية بذلك، مؤكدا أن هذه الخطوة تحمل رسالة سياسية مهمة قبيل انعقاد الحوار السياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، المقرر في 11 مايو/أيار المقبل.

ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذا الموضوع الثلاثاء في لوكسمبورغ، بحسب مصادر دبلوماسية.

وعُلّقت اتفاقية التعاون بين الجانبين عام 2011 بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبها نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

وعد أوروبي

وقبل تعليق الاتفاقية، بلغ حجم التبادل التجاري بين سوريا والاتحاد الأوروبي نحو 7 مليارات يورو، وفي العام 2023، انخفضت واردات الاتحاد الأوروبي من سوريا إلى 103 ملايين يورو، بينما بلغت الصادرات 265 مليون يورو.

ووعدت أورسولا فون دير لاين، مطلع يناير/كانون الثاني بعد لقائها الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق، بأن تبذل أوروبا كل ما في وسعها للمساعدة في إعادة إعمار سوريا.

وفي مارس/آذار 2025، تعهّد الاتحاد الأوروبي تقديم نحو 2.5 مليار يورو لسوريا على مدى عامين، ويقدّر البنك الدولي أن تصل تكلفة إعادة إعمار سوريا إلى 216 مليار دولار.