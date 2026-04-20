القوات الأمريكية تمنع سفنا من دخول أو مغادرة الموانئ الإيرانية

قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" إن قواتها منعت 27 سفينة من دخول الموانئ الإيرانية أو مغادرتها منذ بدء الحصار المفروض على السفن التي تتجه إلى أو تخرج من الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية منذ بدء الحصار يوم الثلاثاء الماضي.

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن حركة الشحن عبر مضيق هرمز توقفت تماما، اليوم الاثنين، إذ لم تمر سوى ثلاث سفن خلال 12 ساعة.

كما أظهرت تحليلات لصور الأقمار الصناعية وبيانات من شركات تتبع السفن مثل "سينماكس" و"كبلر" أن ناقلة النفط "نيرو" -التي تنقل المنتجات النفطية- وهي خاضعة لعقوبات بريطانية، غادرت الخليج متجهة عبر المضيق، كما أشارت البيانات إلى عبور ناقلة كيماويات وناقلة غاز بترول مسال إلى الخليج في اليوم نفسه.

تصعيد أمريكي

وصعّدت الولايات المتحدة تحركاتها العسكرية لتشديد الطوق المفروض على مضيق هرمز، بينما أعادت إيران إغلاق المضيق مجددا، في وقت يستعد فيه الطرفان لاستئناف جولة ثانية من المفاوضات في باكستان.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأحد، على منصة "إكس" تنفيذ دوريات مراقبة بواسطة مروحيات، أقلعت من حاملات طائرات ومدمّرات، في بحر العرب، في إطار تنفيذ الحصار على الموانئ الإيرانية.

من الجانب الإيراني، أفادت وكالة "تسنيم" للأنباء بأن القوات المسلحة الإيرانية أعادت ناقلتين حاولتا عبور مضيق هرمز، أمس الأحد، مشيرة إلى أن ذلك جاء ردا على الحصار البحري الأمريكي المستمر على إيران.