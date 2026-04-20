الشرطة التركية تعتقل 90 شخصا في حملة على تنظيم الدولة

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الاثنين، اعتقال 90 شخصا للاشتباه بارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية، وذلك بعد أسبوعين من عملية إطلاق نار خارج القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول.

وكانت السلطات أوقفت 198 شخصا للاشتباه بارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية غداة الهجوم.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان نشرته على حسابها بمنصة "إكس"، إن "من بين المشتبه بهم التسعين الذين أوقفوا في 24 محافظة أعضاء في التنظيم الإرهابي، وأشخاصا يشاركون في تمويله، ومشتبها بهم في نشر دعايته".

ولم تربط السلطات هذه التوقيفات رسميا بالهجوم الذي وقع في 7 أبريل/نيسان خارج القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول، وأسفر عن جرح شرطيين.

وذكرت السلطات أن أحد المهاجمين الثلاثة الذي قُتل برصاص الشرطة كان على صلة "بمنظمة إرهابية تستغل الدين"، من دون أن تذكر تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول، قُتل ثلاثة من عناصر الشرطة التركية خلال عملية لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية في محافظة يالوفا في شمال غرب البلاد. وقُتل 6 من المشتبه بهم أتراك، في اشتباكات استمرت عدة ساعات.