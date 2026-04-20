الخارجية الإيرانية: لا خطة حاليا بشأن جولة جديدة من المحادثات مع واشنطن

ترامب ومادورو
Published On 20/4/2026
آخر تحديث: 11:09 (توقيت مكة)

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي:

  • لا برنامج لدينا بشأن الجولة الجديدة من المحادثات مع الجانب الأمريكي
  • حتى اللحظة لم نقرر بشأن المشاركة في الجولة القادمة من المفاوضات
  • أمريكا نقضت وقف إطلاق النار منذ بداية تنفيذه وأبلغنا الوسيط الباكستاني بذلك
  • أمريكا انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار بفرضها حصارا بحريا علينا
  • لا نستطيع أن ننسى إقدام أمريكا على مهاجمتنا أثناء تفاوضنا معها المرة السابقة
  • سنتخذ القرار المناسب بشأن المفاوضات بدقة مع أخذ مصالحنا بعين الاعتبار
  • مضيق هرمز كان آمنا قبل الاعتداءات الأمريكية الإسرائيلية
  • على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته إزاء تعريض أمريكا وإسرائيل أمن المضيق للخطر
  • سنرد بكل قوة على أي اعتداء علينا
  • قدمنا مقترحا من 10 بنود إلى باكستان
  • الطرف المقابل هو من يغير مواقفه دائما ويدلي بتصريحات إعلامية متناقضة
  • كل ما يجري في مضيق هرمز هو نتيجة الاعتداءات الأمريكية الإسرائيلية
  • لا نثق أبدا في الجانب الأمريكي لأنه قام على مدى طويل بخيانة الدبلوماسية
  • طهران لم تتلق أي عرض جدي بشأن رفع العقوبات عنها
  • المؤشرات تؤكد عدم وجود جدية من الجانب الأمريكي للمضي في المسار الدبلوماسي
  • جزء من الاتفاق شمل وقف إطلاق النار في لبنان وفتحنا مضيق هرمز على هذا الأساس
  • الجانب الأمريكي نقض عهده في ما يخص وقف إطلاق النار في لبنان رغم قبوله ذلك
  • أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة يجب أن يشمل ضمانات عملية
  • الجانب المقابل يصر على مواصلة المسار الخاطئ السابق ولن يتلقى ردا جديدا من جانبنا
  • لا نكترث بالمواعيد النهائية أو الإنذارات عندما يتعلق الأمر بحماية مصالحنا الوطنية
  • مقترحات أمريكا غير جدية ومطالبها غير واقعية وأوضحنا مطالبنا ولن نغيرها
  • نقل اليورانيوم المخصب الإيراني لم يكن مطروحا كخيار من جانبنا في أي جولة من جولات المحادثات
  • مستعدون لمواجهة أمريكا بعد العدوان على إحدى سفننا

 

المصدر: الجزيرة
