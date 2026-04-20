الخارجية الإيرانية: لا خطة حاليا بشأن جولة جديدة من المحادثات مع واشنطن
Published On 20/4/2026|
آخر تحديث: 11:09 (توقيت مكة)
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي:
- لا برنامج لدينا بشأن الجولة الجديدة من المحادثات مع الجانب الأمريكي
- حتى اللحظة لم نقرر بشأن المشاركة في الجولة القادمة من المفاوضات
- أمريكا نقضت وقف إطلاق النار منذ بداية تنفيذه وأبلغنا الوسيط الباكستاني بذلك
- أمريكا انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار بفرضها حصارا بحريا علينا
- لا نستطيع أن ننسى إقدام أمريكا على مهاجمتنا أثناء تفاوضنا معها المرة السابقة
- سنتخذ القرار المناسب بشأن المفاوضات بدقة مع أخذ مصالحنا بعين الاعتبار
- مضيق هرمز كان آمنا قبل الاعتداءات الأمريكية الإسرائيلية
- على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته إزاء تعريض أمريكا وإسرائيل أمن المضيق للخطر
- سنرد بكل قوة على أي اعتداء علينا
- قدمنا مقترحا من 10 بنود إلى باكستان
- الطرف المقابل هو من يغير مواقفه دائما ويدلي بتصريحات إعلامية متناقضة
- كل ما يجري في مضيق هرمز هو نتيجة الاعتداءات الأمريكية الإسرائيلية
- لا نثق أبدا في الجانب الأمريكي لأنه قام على مدى طويل بخيانة الدبلوماسية
- طهران لم تتلق أي عرض جدي بشأن رفع العقوبات عنها
- المؤشرات تؤكد عدم وجود جدية من الجانب الأمريكي للمضي في المسار الدبلوماسي
- جزء من الاتفاق شمل وقف إطلاق النار في لبنان وفتحنا مضيق هرمز على هذا الأساس
- الجانب الأمريكي نقض عهده في ما يخص وقف إطلاق النار في لبنان رغم قبوله ذلك
- أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة يجب أن يشمل ضمانات عملية
- الجانب المقابل يصر على مواصلة المسار الخاطئ السابق ولن يتلقى ردا جديدا من جانبنا
- لا نكترث بالمواعيد النهائية أو الإنذارات عندما يتعلق الأمر بحماية مصالحنا الوطنية
- مقترحات أمريكا غير جدية ومطالبها غير واقعية وأوضحنا مطالبنا ولن نغيرها
- نقل اليورانيوم المخصب الإيراني لم يكن مطروحا كخيار من جانبنا في أي جولة من جولات المحادثات
- مستعدون لمواجهة أمريكا بعد العدوان على إحدى سفننا
المصدر: الجزيرة