البرهان يرحب بانضمام أحد مؤسسي الدعم السريع للقوات السودانية

رحب رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان -أمس الأحد- بانضمام القيادي المنشق عن قوات الدعم السريع اللواء النور القبة إلى القوات المسلحة السودانية.

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن البرهان تأكيده "أن الأبواب مشرعة أمام كل من يريد إلقاء السلاح والانضمام لمسيرة البناء الوطني".

جاء ذلك خلال استقبال البرهان -الذي يتولى قيادة الجيش السوداني– للواء القبة في الولاية الشمالية، بحسب بيان من مجلس السيادة.

ووصل اللواء القبة إلى مدينة دنقلا بالولاية الشمالية قادما من محلية كتم بولاية شمال دارفور، في أحد أكبر الانشقاقات في صفوف قوات الدعم السريع بعد انشقاق قائد قوات درع السودان أبو عاقلة كيكل في أكتوبر/تشرين الأول 2024، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويُعد القبة من المؤسسين لقوات الدعم السريع، وبرز دوره بشكل لافت في حرب أبريل/نيسان 2023، حيث يعد أحد أبرز قادة القوات الذين شاركوا في معارك الفاشر بولاية شمال دارفور.

وفي مطلع أبريل/نيسان الجاري، انشق القبة عن الدعم السريع بعد "خلافات ترجع لتذمره من عدم اختياره قائدا عسكريا على ولاية شمال دارفور، بعد السيطرة على الفاشر في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2025، علاوة على إهمال قواته وممارسة التمييز ضدها"، بحسب وسائل إعلام سودانية.

وقالت مصادر عسكرية سودانية إن عناصر موالية للقبة تمكنت من تأمين خروجه بنحو 46 مركبة قتالية من بلدته حتى وصل إلى مناطق قريبة من الطينة أقصى غرب شمال دارفور، ومن ثم سلك طريق الصحراء في اتجاه شمال السودان.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا منذ منتصف أبريل/نيسان 2023، شملت 13 ولاية من أصل 18، وخلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.