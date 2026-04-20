الإمارات: تفكيك "تنظيم إرهابي" مرتبط بإيران

أعلنت الإمارات، اليوم الاثنين، تفكيك "تنظيم إرهابي مرتبط بولاية الفقيه" في إيران والقبض على عناصره لانخراطهم في نشاط سري والتخطيط لتنفيذ أعمال تستهدف الوحدة الوطنية واستقرار البلاد.

وقال جهاز أمن الدولة الإماراتي، الذي نشر صور وأسماء 27 شخصا، في بيان، إن عناصر التنظيم تورطوا في نشاط سري استهدف المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار من خلال التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية ممنهجة على أراضي الدولة.

وأضاف الجهاز أن التحقيقات مع أعضاء التنظيم كشفت ارتباطه بولاية الفقيه في إيران، وتبني أعضائه "أيديولوجيات وأفكارا إرهابية متطرفة" تهدد الأمن الداخلي.

وبيّن أن عناصر التنظيم نفذوا عمليات استقطاب وتجنيد عبر لقاءات سرية، وفق مخطط منسق مع جهات خارجية بهدف الوصول إلى مواقع حساسة.

ووفقا للبيان، أظهرت عمليات الرصد والتحقيقات عقد أعضاء التنظيم اجتماعات سرية داخل الدولة وخارجها مع عناصر إرهابية وتنظيمات مشبوهة، لنقل أفكار مضللة إلى الشباب الإماراتي وتجنيدهم لصالح ولاءات خارجية للتحريض على سياسة الدولة الخارجية والإجراءات الداخلية، ومحاولة إظهار الدولة بمظهر سلبي، علاوة على جمع أموال بطريقة غير رسمية، ونقلها إلى جهات خارجية مشبوهة.

وتتضمن التهم المسندة لأعضاء التنظيم تأسيس وإنشاء تنظيم سري، وإدارة التنظيم على ساحة الدولة، والتوقيع على بيعة وولاءات خارجية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم المجتمعي.

وشدد جهاز أمن الدولة على استمراره في التصدي بحزم لأي تهديدات تمس الأمن العام، داعيا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه عبر القنوات الرسمية، بما يعزز منظومة الأمن والاستقرار.

وشنت إيران هجمات على دول الخليج، خلال نحو 40 يوما من التصعيد المرتبط بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران، قبل بدء هدنة لمدة أسبوعين في الثامن من أبريل/نيسان الجاري.