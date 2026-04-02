5 جرحى في بني براك وصاروخ عنقودي يصيب 11 موقعا بتل أبيب

أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة في منطقة بني براك بضواحي تل أبيب، إثر دفعة صاروخية أُطلقت من إيران مع أول ساعات اليوم الخميس.

وقالت مراسلة الجزيرة إن الدفعة الأخيرة نحو مناطق الوسط جاءت بعد نحو 5 ساعات من الهدوء النسبي، وتسببت في أضرار كبيرة وخاصة بمنطقة بني براك.

وأكدت مصادر إسرائيلية استخدام الصواريخ العنقودية في الدفعة الأخيرة التي وجهتها إيران نحو مناطق الوسط، والتي جاءت عقب موجات متتالية من الضربات الإيرانية أمس الأربعاء شمل معظمها إطلاق صواريخ باليستية ومتشظية.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية بسقوط شظايا "صاروخ عنقودي" في 11 موقعاً بمنطقة تل أبيب الكبرى، مما أحدث أضراراً مادية في مناطق رمات غان وبني براك وتل أبيب.

ومن جهتها، قالت القناة 13 إن الهجوم الأخير كان "ضربة مزدوجة" من إيران وحزب الله استهدفت وسط وشمال الأراضي المحتلة في آن واحد.

وتزامن ذلك مع تقارير عبرية أفادت بوقوع دمار في شبكة مياه وعدد كبير من المركبات في المنطقة ذاتها جراء سقوط الشظايا، بينما أكد موقع "والا" العبري إصابة مبنى في مدينة شفا عمرو بالجليل إثر رشقة صاروخية انطلقت من لبنان.

استهداف حيفا

وعلى الجبهة الشمالية، أعلن حزب الله اللبناني قصف بنى تحتية تابعة للاحتلال الإسرائيلي في منطقة كريات آتا شرق مدينة حيفا المحتلة بالصواريخ.

وتزامن هذا الإعلان مع دويّ صفارات الإنذار في عكا وخليج حيفا ومناطق واسعة بالجليل الأعلى، بالإضافة إلى تل أبيب ومستوطنات الضفة الغربية، وسط مطالبات من الجبهة الداخلية الإسرائيلية للسكان بالبقاء قرب الملاجئ.

ونقلت مراسلة الجزيرة عن الجانب الإسرائيلي حديثه عن تمكّن حزب الله من تنفيذ 150 عملية خلال الساعات الـ24 الماضية، كما تم تسجيل عملية إطلاق صواريخ بعيدة المدى يوم أمس منها إلى الجنوب متخطية 150 كيلومترا.

إعلان

يذكر أن هيئة البث الإسرائيلية قد أشارت إلى أن وتيرة إطلاق الصواريخ من قِبل إيران وحزب الله تشهد تكثيفاً ملحوظاً خلال عيد الفصح اليهودي.