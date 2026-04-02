يديعوت أحرونوت: إسرائيل أكملت هجماتها على منشآت إيران العسكرية والنووية

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الأربعاء إن الجيش الإسرائيلي "أكمل هجماته على البنى العسكرية والنووية في إيران التي كان قد تم تحديدها كأهداف إستراتيجية".

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصدر رفيع في الجيش الإسرائيلي -لم تُسمّه- قوله إن "سلاح الجو الإسرائيلي أكمل اليوم (الأربعاء)، هجماته على البنى العسكرية والنووية في إيران التي كان قد تم تحديدها كأهداف إستراتيجية".

وأضاف المصدر أنه "تم تعطيل جميع المنشآت تقريبا التي كانت مصنفة سابقا كأهداف حيوية وإستراتيجية ضمن أولويات الجيش خلال مرحلة التخطيط لمعركة ‘زئير الأسد‘ (الحرب على إيران)".

وأوضح أنه "نتيجة للدمار الذي لحق بالصناعات العسكرية الإيرانية والبنية التحتية النووية، لن يتمكن النظام في طهران من استعادة قدراته الصاروخية والنووية لفترة طويلة"، في حين لم يصدر تعقيب فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن ما نقلته الصحيفة.

وقف إطلاق النار

في وقت سابق الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن "رئيس النظام الجديد في إيران طلب منه وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أنه سيدرس الطلب "بعد إعادة فتح مضيق هرمز".

وفي المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن تصريحات ترمب بشأن "طلب رئيس النظام الجديد في إيران منه وقف إطلاق النار" لا أساس لها من الصحة.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأمريكي كلمة بشأن الحرب مع إيران في الرابعة من فجر اليوم الخميس (بتوقيت مكة المكرمة)، وسط تضارب في التصريحات بين الحديث عن اقتراب الانسحاب واستمرار العمليات العسكرية.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران -وفق ما تقوله- مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وهو ما أدانته الدول المستهدَفة.