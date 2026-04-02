هجمات إيرانية واسعة في الخليج.. تفاصيل ما تعرضت له 4 دول عربية خلال 24 ساعة

مع دخول الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران يومها الرابع والثلاثين، تواصل طهران هجماتها على دول خليجية في إطار التداعيات المستمرة لهذه لحرب.

وفيما يلي تفاصيل ما تعرضت له الدول المستهدفة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية:

الإمارات

في دولة الإمارات، أعلنت وزارة الدفاع أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وقالت الوزارة على منصة إكس "تتعامل حاليا الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من ايران"، مشيرة إلى أن "الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة".

و⁠أفاد مكتب أبوظبي الإعلامي ⁠اليوم الخميس بأن ⁠الجهات المختصة تعاملت مع حادثة في ‌محيط مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي (كيزاد) إثر اعتراض ناجح لصاروخ ⁠من قبل ⁠الدفاعات الجوية، مما أدى إلى ⁠وقوع أضرار ⁠بسيطة ⁠دون تسجيل إصابات بشرية.

السعودية

وفي المملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية نجحت في اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة خلال الساعات الماضية.

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع اعتراض وتدمير صاروخ باليستي كان متجها نحو المنطقة الشرقية، إلى جانب اعتراض وتدمير طائرة مسيرة خلال الساعات الماضية.

وتزامنا مع ذلك، أطلق الدفاع المدني السعودي إنذارا للمواطنين والمقيمين عبر "المنصة الوطنية للإنذار المبكر" في المنطقة الشرقية للتحذير من الخطر.

الكويت

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان -في بيان- أن القوات المسلحة رصدت وتعاملت خلال الساعات الـ24 الماضية مع 3 صواريخ جوالة و15 طائرة مسيرة "معادية" داخل المجال الجوي الكويتي.

وأسفر الهجوم -الذي وصفه البيان بـ"العدوان الإيراني الآثم"- عن استهداف خزان وقود تابع لمطار الكويت الدولي، وسقوط شظايا على منزل في إحدى المناطق السكنية دون وقوع إصابات بشرية.

وأشار البيان إلى أن فرقة مختصة تعاملت مع "جسم حربي" في الموقع وتم التخلص منه، مؤكدا عزم القوات المسلحة على إحباط كل تهديد يمس سيادة البلاد.

قطر

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع القطرية تعرض البلاد لاستهداف بـ3 صواريخ "كروز" قادمة من إيران، مؤكدة نجاح القوات المسلحة في التصدي لصاروخين، فيما أصاب الصاروخ الثالث ناقلة نفط مؤجرة لشركة "قطر للطاقة" أثناء وجودها في المياه الاقتصادية للدولة.

وأوضحت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخلاء طاقم الناقلة البالغ عدده 21 شخصا بسلام، دون وقوع أي خسائر بشرية.

الرواية الإيرانية

وعلى الجانب الآخر، أعلن "مقر خاتم الأنبياء" -وهو غرفة العمليات المركزية للقوات المسلحة الإيرانية- إطلاق دفعة من الصواريخ والطائرات المسيرة، قائلا إنها استهدفت منشآت عسكرية أمريكية في البحرين والكويت.

العراق

وبالتزامن مع ذلك، أعلن فصيل عراقي يدعى "سرايا أولياء الدم" تنفيذ 6 "عمليات نوعية" استهدفت قواعد أمريكية داخل العراق وخارجه خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتقول طهران إنها تستهدف "مواقع ومصالح أمريكية" في دول عربية ردا على الحرب التي تشنها عليها واشنطن وتل أبيب منذ 28 فبراير/شباط الماضي، غير أن بعض تلك الهجمات ألحقت أضرارا بأعيان مدنية عربية، وهو ما قوبل بإدانات متكررة من الدول المستهدَفة.