من السودان إلى لبنان.. قصة شاب طاردته الحرب وحرمته الاستقرار

استقر محمد أحمد في العاصمة اللبنانية وتحديدا في ضاحيتها الجنوبية، متنقلا بين المهن الشاقة حتى استقر به الحال حارسا لإحدى البنايات.

وهناك بنى حياةً متواضعة وتزوج من فتاة إثيوبية شاركته حلم العودة يوما ما إلى قريته في السودان بعد أن تصمت أصوات المدافع، وعاشا الزوجان يقتاتان الأمل بانتظار زمن أفضل.

لم تَدُم الطمأنينة طويلا، فدائرة العنف لحقت به إلى ملجئه واندلعت حرب 2024 في لبنان وهرب محمد أحمد وزوجته من الضاحية، إلى صديقه في الحمرا، وكان الأمر صعبا للغاية بسبب شح المال بعد أن فقد عمله بسبب الحرب.

وتحمل مع زوجته ألم النزوح 66 يوما ثم سارعا للعودة إلى البناية -التي كانا يعملان فيها- عند إعلان وقف إطلاق النار حيث ظنا أن الاستقرار عاد إلى حياتهما خصوصا بعد ولادة طفلهما الأول عبد القادر.

لكن التشتت والتهجير كانت ينتظر العائلة من جديد في رمضان 2026 حينما اندلعت الحرب في لبنان مجددا بعد 15 شهرا من توقف سالفتها، فهرب مع زوجته وطفله عند الفجر من الضاحية مع بدء الغارات الإسرائيلية.

فكان السؤال أين سيذهبون في الليل؟ قصدوا بيت صديقه في الحمرا من جديد مع غضب من عودة الحرب بعد فترة قصيرة، وبالطبع لا راتب مرة أخرى بسبب الحرب، وكان هَم محمد أحمد الآن هو إيجاد مكان آمن لعائلته، لكن كما يقول: لا توجد منطقة آمنة في لبنان الآن.

ورغم القسوة والوجع الذي ذاقهما محمد مرتين في لبنان، ورغم نيران الحرب التي لم تنطفئ في وطنه الأم، يبقى محمد عالقا في برزخ الانتظار؛ يرفض العودة إلى السودان المشتعل، متمسكا بخيط أمل رفيع في أن يعود الاستقرار يوما ليعود بطفله "عبد القادر" إلى وطنه الذي لم ينسه يوما.

يذكر أن الحرب في السودان اندلعت في صباح يوم السبت، 15 أبريل/نيسان 2023، وبدأت المعارك باشتباكات عنيفة في العاصمة الخرطوم، وسرعان ما انتقلت إلى مدن وولايات أخرى، نتيجة صراع على السلطة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.