تعهد الجيش الإيراني -اليوم الخميس- بشن هجمات "ساحقة" على الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك بعد ساعات على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتوجيه ضربات شديدة لإيران خلال الأسابيع المقبلة، وإعادتها إلى "العصر الحجري".

وأكد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني العسكري إبراهيم ذو الفقاري -اليوم الخميس- أن معلومات أمريكا وإسرائيل عن قدرات طهران العسكرية ناقصة، مضيفا "لا يدركون شيئا عن إمكاناتنا الواسعة والإستراتيجية".

وكانت تصريحات أمريكية وإسرائيلية أكدت مؤخرا أن الأهداف الإستراتيجية من الحرب على إيران تقترب من الاكتمال.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن ذو الفقاري قوله "لا تظنوا أنكم دمرتم قدراتنا الصاروخية والمسيرات وأنظمة الدفاع الجوي".

وأشار المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء -غرفة العمليات المركزية للقوات المسلحة الإيرانية- إلى أن الإنتاج العسكري الإستراتيجي في بلاده يجري في مواقع "لا يعلم بها العدو ولن يصل إليها"، مشددا على أن الحرب ستستمر حتى "مذلة وهوان واستسلام العدو".

وفي بيان بثّه التلفزيون الرسمي، قال ذو الفقاري "بالتوكّل على الله، ستستمرّ هذه الحرب حتى إذلالكم وذلّكم وندمكم الدائم والحتمي واستسلامكم".

وأكد ذو الفقاري أن "العدو تلقى ضربات وصفعات قوية وغير متوقعة"، متوعدا "انتظروا عملياتنا الأكثر سحقا وتدميرا".

"إحباط الغزو البري"

في السياق، نقل التلفزيون الإيراني عن القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي توجيهات إلى القيادات العملياتية، شدد فيها على الجاهزية التامة لإحباط أي محاولة توغل بري.

وأكد حاتمي أنه "لن يُسمح لأي من المهاجمين بالإفلات في حال أقدم العدو على ذلك".

وأشار حاتمي إلى ضرورة المراقبة الدقيقة والمستمرة "لتحركات العدو وأفعاله لحظة بلحظة"، مع التنفيذ الفوري لخطط التصدي المتناسبة مع أساليب هجومه، بما يضمن مواجهة أي تهديد في التوقيت المناسب.

وأضاف أن الحفاظ على أمن البلاد أولوية مطلقة، مشددا على وجوب رفع شبح الحرب عن إيران، معتبرا أنه "لا يعقل أن تكون أماكن أخرى آمنة فيما يكون شعبنا معرضا للخطر".

ترمب: أهدافنا بإيران اكتملت تقريبا

وكان ترمب أعلن -في خطابه للأمريكيين فجر الخميس- أن قوات بلاده حققت خلال الأسابيع الأربعة الماضية "انتصارات خاطفة وحاسمة" في ساحة المعركة، مضيفا "يسعدني الإعلان الليلة أن أهدافنا الإستراتيجية الجوهرية في إيران تقترب من الاكتمال".

وقال ترمب "سنوجه إليهم ضربات شديدة للغاية خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة. سنعيدهم إلى العصر الحجري الذي ينتمون إليه. وفي الوقت نفسه، المناقشات مستمرة".

"الجيش الإسرائيلي ينهي هجماته"

وفي الإطار ذاته، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أمس الأربعاء بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنهى هجماته على مواقع التصنيع العسكري والنووي في إيران.

ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري رفيع قوله إنه جرى تعطيل كل المنشآت الإيرانية التي صُنفت كأهداف إستراتيجية ضمن خطط الجيش الإسرائيلي.

وشدد المصدر الإسرائيلي على أن النظام في طهران "لن ينجح لوقت طويل" في ترميم قدراته الباليستية والنووية.

"إيران لا تشعر بخسائرها"

وأفاد موقع أكسيوس الأمريكي -نقلا عن أحد المقربين من الرئيس ترمب- بأن القيادة العسكرية الإيرانية خسرت الكثير، لكنها لا تشعر بهذه الخسائر، مشيرا إلى أن ثمة نقاشا بشأن اختبار مدى تحمل طهران للألم.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية الخميس أنها ضربت أكثر من 12 ألفا و300 هدف في إيران منذ اندلاع الحرب قبل 34 يوما، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفّذ هجمات على أكثر من 4 آلاف هدف داخل الأراضي الإيرانية.

وتواصل إسرائيل والولايات المتحدة حربها على إيران منذ 28 فبراير/شباط الماضي، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل كما تستهدف ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، غير أن هذه الهجمات تسببت في أضرار بمنشآت مدنية.