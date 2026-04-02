مجلس التعاون الخليجي يندد بالهجمات الإيرانية ويدعو لتأمين مضيق هرمز

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفا إياها بأنها عدوان يتجاوز الخطوط الحمراء ويهدد الملاحة في مضيق هرمز.

وقال البديوي -في كلمة له مساء اليوم الخميس أمام مجلس الأمن الدولي– إن الهجمات الإيرانية استهدفت منشآت مدنية وسفارات، في انتهاك واضح للقوانين الدولية.

ودعا البديوي مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، في ظل تصاعد التهديدات التي تطال الممرات البحرية، وتمتد إلى عدة دول.

وأشار إلى أن إيران نفّذت هجمات مباشرة باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة استهدفت منشآت حيوية، من بينها مبانٍ تابعة لمركز العمليات البحري الموحد، مؤكدا في الوقت ذاته على حق دول الخليج في الدفاع عن أمنها وسيادتها.

وشدد الأمين العام على أهمية إشراك دول مجلس التعاون في أي مفاوضات أو اتفاقيات دولية تتعلق بحل الأزمات الإقليمية، لضمان الوصول إلى حلول شاملة ومستدامة تعكس مصالح دول المنطقة.

اجتماعات طارئة

وفي سياق متصل، أعلن البديوي عن عقد اجتماعات طارئة مع الشركاء الأوروبيين لبحث التطورات المتسارعة، مؤكدا ضرورة تعزيز التنسيق الدولي لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة.

وفي 2 مارس/آذار الماضي، أعلنت إيران تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز، مهددة بمهاجمة أي سفن تحاول عبوره دون تنسيق بسبب الهجمات الأمريكية الإسرائيلية عليها.

ويمثل مضيق هرمز أحد أهم شرايين الطاقة في العالم، ويقع عند مدخل الخليج العربي، ويربط صادرات الشرق الأوسط من النفط والغاز الطبيعي المسال بالأسواق العالمية، عبر بحر عُمان والمحيط الهندي.

وقد تسبب إغلاق المضيق في زيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار النفط، ما أثار مخاوف اقتصادية عالمية.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، وما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية.