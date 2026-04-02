كوريا الشمالية: مجزرة بالشرق الأوسط تضاهي فظائع الحرب العالمية

وجهت كوريا الشمالية انتقادات حادة للعمليات العسكرية الجارية في منطقة الشرق الأوسط، فيما تبدو إشارة للحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، واصفة ما يحدث بأنه "مجزرة" تضاهي فظائع الحرب العالمية الثانية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن المنطقة تشهد انتهاكات للقوانين الدولية، مشبهاً الأحداث الحالية بـ "جرائم الحرب العالمية الثانية".

وجاء هذا التصريح في سياق رد بيونغ يانغ على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر في 31 مارس/آذار الماضي، والذي انتقد سجل حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

وفي وقت سابق، أعلنت بيونغ يانغ دعمها لاختيار آية الله مجتبى خامنئي مرشداً أعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلفاً لوالده الذي قُتل في اليوم الأول للغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران ابتداء من 28 فبراير/شباط الماضي.

كما أدانت الخارجية الكورية الشمالية بشدة ما وصفته بـ"العدوان غير القانوني" من قِبل واشنطن وتل أبيب على الأراضي الإيرانية، مشيرة إلى أن هذه التحركات تقوض السلام العالمي بشكل مباشر وتضاعف من حالة عدم الاستقرار في المشهد الدولي.