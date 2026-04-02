غزة.. استشهاد امرأة وإصابة طفل وقصف يشمل معظم مناطق القطاع

استُشهدت امرأة فلسطينية وأصيب طفل برصاص إسرائيلي في قطاع غزة اليوم الخميس، في حين أفاد مراسل الجزيرة بأن جيش الاحتلال يشن قصفا مدفعيا مكثفا على مناطق سيطرته جنوبي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد روان فياض بعد إصابتها برصاص الاحتلال خارج مناطق انتشاره شرق مخيم المغازي وسط القطاع.

كما أصيب طفل (12 عاما) جرّاء إطلاق نار إسرائيلي في منطقة العطاطرة ببلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، ونُقل إلى مستشفى الشفاء لتلقّي العلاج، ووُصفت حالته بأنها متوسطة.

تصعيد واسع

وشهد القطاع أمس والليلة الماضية تصعيدا ميدانيا واسعا شنه الجيش الإسرائيلي في المناطق الشرقية من المحافظة الوسطى ومدينتي خان يونس وغزة، تزامنا مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية الإسرائيلية.

وتركَّز القصف الإسرائيلي على المناطق الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال، مع تصاعد وتيرته مقارنة بالأسابيع الماضية.

وأوضحت وكالة الأناضول أن القصف المدفعي وإطلاق النار استمرا أمس الأربعاء طوال ساعات النهار حتى المساء، بالتزامن مع تحركات مكثفة للآليات العسكرية الإسرائيلية بمحاذاة ما يُعرف بالخط الأصفر.

ويواصل الجيش الإسرائيلي احتلال نحو 53% من مساحة قطاع غزة شرقا، ويفصلها عن بقية مناطق القطاع التي يسمح للفلسطينيين بالتحرك فيها في ظروف بالغة القسوة.

ونفذ جيش الاحتلال 3 عمليات نسف لمبانٍ ومنشآت داخل الخط الأصفر، طال مناطق بني سهيلا والشيخ ناصر والتحلية شرقي المدينة، إضافة إلى قيزان رشوان وقيزان النجار جنوبيها، في حين أطلِقت قنابل إنارة فوق المناطق الشرقية، تزامنا مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات والمروحيات.

وفي وسط القطاع، قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية لمخيم البريج ومدينة دير البلح، ضمن نطاق سيطرة الجيش.

أما في شمالي القطاع، فقد استمر القصف المدفعي وإطلاق النار طوال أمس بالمناطق الشرقية لمدينة غزة وشمالي القطاع، في حين نفذ الجيش عملية نسف شرقي حي التفاح، وشمل القصف الأجزاء الشرقية من أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح، وبلدة جباليا.

وفي سياق متصل، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها بكثافة اتجاه خيام نازحين على ساحل مدينة غزة وشمالي القطاع.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقه وانتهاكاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، مما أسفر عن استشهاد 713 فلسطينيا وإصابة 1940، وفق بيانات وزارة الصحة بالقطاع.

وارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 72289 شهيدا و172040 مصابا، منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في أكتوبر 2023.