غارات تستهدف جسرا رئيسيا في إيران

قال التلفزيون الإيراني، اليوم الخميس، إن غارات إسرائيلية أمريكية استهدفت جسرا رئيسيا يربط العاصمة الإيرانية طهران بمدينة كرج الواقعة إلى الغرب منها.

وأضاف أن الغارات شنت على مرحلتين يفصل بينهما ساعة واحدة وأسفرت عن مقتل شخصين.

وتابع التلفزيون الإيراني أن الهجوم الثاني على الجسر وقع بينما كانت فرق الإنقاذ تعمل لتقديم المساعدة للضحايا من الضربة الأولى.

من ناحية أخرى، أفادت وسائل إعلام إيرانية أن حريقا اندلع، الخميس، قرب مطار مشهد في شمال شرق إيران إثر إصابة خزان وقود بمقذوف.

ونقلت وكالة أنباء مهر عن مكتب محافظ خراسان رضوي، شمال شرق إيران، قوله إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات وإن عمليات إخماد الحريق جارية.

استهداف معهد باستور

على صعيد متصل، أدانت الخارجية الإيرانية، الخميس، الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على معهد "باستور" للأبحاث والصحة العامة، في العاصمة طهران، قائلة إنه يمثل "جريمة حرب.. وهجوم وحشي يستهدف القِيم الإنسانية الأساسية".

وفي تدوينة نشرها عبر منصة "إكس"، أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على معهد "باستور".

وأشار بقائي إلى أن الهجوم يعد عملا "مفجعا ووحشيا ودنيئا ومخزيا".

وكتب: "لقد هاجم المعتدون الأمريكيون الإسرائيليون معهد باستور الإيراني، أقدم وأعرق مركز للأبحاث والصحة العامة في إيران والمنطقة بأسرها، والذي تأسس عام 1920 بموجب اتفاق بين معهد باستور في باريس والحكومة الإيرانية".

وأضاف بقائي: "هذه ليست مجرد جريمة حرب عادية في خضم حرب غير شرعية، بل تُعد هجوما وحشيا يستهدف القِيم الإنسانية الأساسية".

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى، بينما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.