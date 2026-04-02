الأرجنتين تطرد القائم بالأعمال الإيراني

أمهلت الأرجنتين، اليوم الخميس، القائم بالأعمال الإيراني محسن طهراني 48 ساعة لمغادرة البلاد، بعدما اعتبرته شخصا غير مرغوب فيه.

وذكرت وزارة الخارجية الأرجنتينية، في بيان، أن هذا الإجراء ردٌّ على بيان صادر عن الخارجية الإيرانية، تضمّن "اتهامات كاذبة ومسيئة ولا أساس لها" بحق الأرجنتين وسلطاتها العليا.

واتهمت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء، الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، حليف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ووزير خارجيته بابلو كيرنو بالتواطؤ في هجمات عسكرية على أراضيها.

وقبل يومين، صنّفت الأرجنتين الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية".

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي تشن الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى الإيرانيين، بينما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة تجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مصالح أمريكية في دول عربية، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.