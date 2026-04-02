ترمب يعلن انهيار "أكبر جسر" في إيران ويتوعد بالمزيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الخميس، إن أكبر جسر في إيران قد انهار، ولن يُستخدم أبدا.

وأضاف ترمب، في منشور على منصته تروث سوشيال، أرفقه بمقطع فيديو يظهر دمارا في أحد الجسور وانبعاث عمود دخان إثر قصفه، أن "المزيد قادم".

ودعا الرئيس الأمريكي طهران إلى إبرام اتفاق، قائلا إن "الوقت حان لكي تبرم إيران اتفاقا قبل فوات الأوان، وقبل ألا يبقى شيء مما لا يزال يمكن أن يصبح بلدا عظيما".

ومن جهته، قال التلفزيون الإيراني، الخميس، إن غارات إسرائيلية أمريكية استهدفت جسرا رئيسيا يربط العاصمة الإيرانية طهران بمدينة كرج الواقعة إلى الغرب منها.

وأضاف أن الغارات شنت على مرحلتين يفصل بينهما ساعة واحدة وأسفرت عن مقتل شخصين.

وتابع التلفزيون الإيراني أن الهجوم الثاني على الجسر وقع بينما كانت فرق الإنقاذ تعمل لتقديم المساعدة للضحايا من الضربة الأولى.

"ضربات شديدة جدا"

ومساء الأربعاء، هدد ترمب، في خطاب متلفز وجّهه إلى الشعب الأمريكي من البيت الأبيض، بتوجيه ضربات "شديدة جدا" لإيران خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع مقبلة، مؤكدا أن الهدف هو تدمير ما تبقى من قدراتها، ومشيرا إلى أن العمليات العسكرية الجارية تسير نحو تحقيق أهدافها بشكل كامل.

وأكد أن الولايات المتحدة ماضية في عملياتها العسكرية ضد إيران، مشددا على استمرار "عملية الغضب الملحمي" حتى تحقيق كامل الأهداف الأمريكية، في وقت اعتبر فيه أن الأهداف الإستراتيجية للحرب باتت قريبة من التحقق.

وقال ترمب: "سنوجه إليهم ضربات شديدة جدا خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة. سنعيدهم إلى العصر الحجري الذي ينتمون إليه. وفي الوقت نفسه، المناقشات مستمرة". وأضاف "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، سنضرب كل محطة من محطاتهم للطاقة بشدة، وربما في وقت واحد".

وحذّر ترمب من أن أي تحرك نحو المواقع النووية الإيرانية سيُقابل بـ"ضربات صاروخية مدمرة"، مؤكدا أن هذه المواقع تخضع لرقابة مشددة عبر الأقمار الصناعية.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة منذ 28 فبراير/شباط الماضي حربا على إيران أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى الإيرانيين، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة تجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مصالح أمريكية في دول عربية، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدَفة.