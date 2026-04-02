صواريخ من إيران واليمن تصيب إسرائيل وتخلّف أضرارا واسعة

شنت إيران الخميس هجمات صاروخية على تل أبيب وحيفا، كما أطلقت جماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن صواريخ باتجاه إسرائيل، مما تسبب في أضرار واسعة بعدة مناطق.

وقال التلفزيون الإيراني إن الحرس الثوري شن هجمات على إسرائيل ضمن الموجة الـ91 من عملياته.

وبدوره، أعلن الناطق العسكري باسم أنصار الله (الحوثيين) يحيى سريع تنفيذهم عملية مشتركة مع إيران وحزب الله ضد أهداف حيوية في إسرائيل وخاصة منطقة يافا.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدويّ انفجارات ضخمة وسط إسرائيل إثر هجوم صاروخي من إيران، وأكدت وقوع أضرار كبيرة في مبان وبنى تحتية بمدينة بيتح تيكفا قرب تل أبيب، جراء إصابة مباشرة لصاروخ إيراني.

ومن جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الصاروخ الباليستي الذي أُطلق من إيران حمل رأسا حربيا متفجرا يزن مئات الكيلوغرامات، وأحدث أضرارا كبيرة بعدة مواقع.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الصاروخ سقط بمدينة بيتح تيكفا، مما أسفر عن أضرار كبيرة.

ولم تتحدث الصحيفة عن وقوع إصابات جراء القصف، وذلك في ظل فرض الجيش الإسرائيلي تعتيما شديدا على نتائج الرد العسكري الإيراني والقصف الذي يقوم به حزب الله.

وفي السياق، دوّت صفارات الإنذار في تل أبيب ومحيطها، وكذلك في القدس ومنطقة البحر الميت ووسط وجنوبي إسرائيل، عقب رصد رشقات صاروخية إيرانية متتالية خلال أقل من ساعتين.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن إيران استهدفت تل أبيب بصواريخ، فيما سقطت شظايا في محيط المدينة وسط محاولات لاعتراضها.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن أكثر من 5 ملايين إسرائيلي دخلوا الملاجئ جرّاء الضربات الأخيرة.

هجمات من اليمن

وفي السياق ذاته، أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن جماعة الحوثي أطلقت صاروخا باتجاه إسرائيل، في رابع هجوم منذ إعلان مشاركتها في الحرب.

وأشارت القناة إلى دويّ صفارات الإنذار في منطقة البحر الميت جنوبي إسرائيل، مدعية أن الدفاعات الجوية اعترضت الصاروخ.

والخميس، دعا زعيم جماعة الحوثي اليمنية عبد الملك الحوثي إلى تصعيد العمليات العسكرية المشتركة مع محور المقاومة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

والأربعاء، أعلنت الجماعة أنها هاجمت بنجاح أهدافا حساسة جنوبي إسرائيل بدفعة صواريخ باليستية، وذلك في عملية عسكرية بالاشتراك مع إيران وحزب الله.

وقال الحوثي إن العمليات العسكرية المشتركة مع محور المقاومة مستمرة وفي تصاعد.

ومنذ 28 فبراير/شباط، أسفرت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران عن آلاف القتلى والجرحى، واغتيال عدد من القادة أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي، ومسؤولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، كما تستهدف ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية معظمها خليجية، لكن هذه الدول أعلنت أن بعض تلك الهجمات خلّفت قتلى وجرحى مدنيين وأضرت بأعيان مدنية.