شاهد.. فيضانات صرف صحي في تل أبيب بعد قصف صاروخي إيراني

بثت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد تظهر شوارع مغمورة في منطقة بني براك ضمن ضواحي تل أبيب، إثر تضرر شبكة الصرف الصحي عقب سقوط شظايا صواريخ عنقودية أطلقت من إيران في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس.

وتحققت وحدة المصادر المفتوحة في "الجزيرة نت" من المشاهد المتداولة التي سمحت الرقابة العسكرية في إسرائيل بنشرها، حيث رصدت مجريات الحدث من زوايا تصوير مختلفة، وهو ما أكد صحة المقاطع وأظهر حجم تدفق المياه في المنطقة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية وقوع أضرار في شبكة الصرف الصحي، وهو ما أدى إلى غمر الشوارع بالمياه إثر قصف استهدف منطقة بني براك، وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة "معاريف" بوقوع فيضانات في المنطقة إثر تضرر البنية التحتية لشبكات المياه.

وأشارت حسابات إسرائيلية إلى تضرر الممتلكات والبنية التحتية نتيجة القصف الصاروخي. من جهتها، أعلنت هيئة الإسعاف إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة في منطقة بني براك إثر الدفعة الصاروخية القادمة من إيران.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية بسقوط شظايا من صواريخ عنقودية داخل 11 نقطة في منطقة تل أبيب الكبرى، وهو ما خلّف خسائر مادية في مناطق رمات غان وبني براك وتل أبيب.

وتزامن ذلك مع تقارير عبرية تحدثت عن دمار في شبكة المياه، إلى جانب تضرر عدد كبير من المركبات في المنطقة ذاتها جراء سقوط الشظايا.

الهجوم الأوسع

وشهدت إسرائيل مساء أمس الأربعاء واحدة من أوسع موجات الهجمات الصاروخية منذ اندلاع المواجهة مع إيران، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية، وأكدت القناة 14 الإسرائيلية أن هذا الهجوم يمثل التصعيد الأوسع من نوعه منذ بداية الحرب.

ووصفت إذاعة الجيش الإسرائيلي ما حدث بالاستثنائي، مع الإشارة إلى أن جل الصواريخ كانت مزودة برؤوس عنقودية تتناثر في مساحات واسعة، وأوضحت الإذاعة أن طهران أطلقت للمرة الأولى منذ بدء الحرب 10 صواريخ باليستية باتجاه المدن الإسرائيلية.

وتحدثت تقارير عبرية عن سقوط رؤوس متفجرة في عدة مدن ضمن مناطق وسط إسرائيل، وهو ما أجبر السكان على البقاء داخل الملاجئ لفترة زادت على 20 دقيقة في ظل حالة من التأهب الأمني الشديد.