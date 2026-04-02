تقارير الغزو البري لإيران تثير جدلا واسعا وتحذيرات على المنصات

أثارت تقارير بشأن قرب الغزو البري الأمريكي لإيران تفاعلا واسعا على المنصات الرقمية، وسط متابعة دقيقة لتحركات القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) استمرار تدريبات 3500 جندي من مشاة البحرية على متن السفينة الهجومية "يو إس إس تريبولي"، في خطوة تؤكد جاهزية القوات الأمريكية وتحافظ على أعلى مستويات التأهب القتالي، في وقت تدرس فيه وزارة الحرب الأمريكية خياراتها المقبلة ضد إيران.

ونشرت "سنتكوم" مقطع فيديو يوثق التدريبات على متن السفينة، التي تجمع بين قدرات حاملة طائرات هجومية صغيرة ومنصة إنزال برمائية، ومجهزة بمقاتلات "إف 35" وطائرات نقل وزوارق إنزال، لتكون قاعدة جوية ومنصة تدخل سريع في وقت واحد، مما يعزز القدرة الأمريكية على تنفيذ عمليات محدودة على الأرض.

ويشمل الوجود الأمريكي في المنطقة، إلى جانب السفينة الهجومية "يو إس إس تريبولي"، حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" التي تُعد العمود الفقري للعمليات الجوية ضد إيران، إضافة إلى نحو 9 مدمرات حربية، و3 سفن قتال ساحلي، وغواصات نووية لم يُكشف عن أنواعها أو عددها ولا مواقعها.

وحسب تقارير واشنطن بوست، ستتركز العمليات البرية على "دهم أهداف محددة باستخدام قوات خاصة ومشاة تقليدية، وليس غزوا شاملا".

تكهنات ومخاوف

وعلى المنصات الرقمية، أبدى مغردون مخاوفهم من تداعيات هذا التحرك العسكري الأمريكي، وهو ما رصده برنامج "شبكات" في حلقته بتاريخ (2026/4/2)، إذ حذر حمادة من أن أي تدخل بري سيؤدي إلى كارثة، مع تحرك محتمل لإيران دفاعيا.

لابد من تدخل عاجل لوقف الحرب، فالنتائج ستكون كارثية إن قاموا بالغزو البري لإيران، فقد أعلنت أنها ستتحرك بريا إن حدث غزو لأراضيها وده تاني تهديد. بواسطة حمادة

وربط غسان بين التحركات الأمريكية وقصف الجسور الإيرانية، معتبرا أن استسلام إيران هو الحل الوحيد لتجنب الغزو.

أمريكا بدأت بقصف الجسور، أي تقطيع المدن الإيرانية لن يمنع الغزو البري سوى استسلام إيران. بواسطة غسان

وأعرب حمزة عن اقتناعه بأن إيران أمام خيارين خطيرين: تصعيد محتمل يؤدي إلى دمار شامل، أو تدخل بري مشابه لما حدث في العراق.

تواجه إيران خيارين شديدي الخطورة، إما تصعيد قد يفضي إلى دمار شامل أو تدخل بري شبيه بما حدث في العراق. بواسطة حمزة

وشدد عبد الهادي على أن خيارات الإدارة الأمريكية بدأت تضيق، وأن استمرار التوتر قد يؤدي إلى نتائج كارثية على الصعيد العالمي.

الدخول البري لإيران سيؤدي إلى كارثة غير سارة له. خيارات ترامب بدأت تضيق والعالم لم يعد يحتمل إطالة الحرب. بواسطة عبد الهادي

وفي سياق العمليات الجوية، نشرت "سنتكوم" ملخصا لعملية "الغضب الملحمي"، بعد مرور أكثر من شهر على بدء الحرب، كاشفة عن 13 ألف طلعة جوية، واستهداف 12 ألف هدف، وتضرر وتدمير أكثر من 155 سفينة إيرانية.