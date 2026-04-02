السودان.. تغييرات في قيادة الجيش وياسر العطا رئيسا للأركان

عيّن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان الفريق أول ركن ياسر العطا رئيسا جديدا لأركان الجيش السوداني، ليحل محل الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين الذي أُحيل إلى التقاعد، ضمن سلسلة قرارات بتشكيل رئاسة جديدة لهيئة الأركان.

وبحسب بيان للقوات المسلحة السودانية، اليوم الخميس، فقد تضمنت القرارات أيضا تعيين الفريق الركن عبد الخير عبد الله ناصر درجام نائبا لرئيس هيئة الأركان للإدارة، والفريق الركن محمد علي أحمد صبير رئيسا لهيئة الاستخبارات العسكرية، والفريق الركن معتصم عباس التوم أحمد نائبا لرئيس هيئة الأركان للعمليات، والفريق الركن حيدر علي الطريفي علي نائبا لرئيس هيئة الأركان للتدريب، والفريق الركن خلف الله عبد الله إدريس عبد الرحمن نائبا لرئيس هيئة الأركان للإمداد.

وتُمثّل هذه القرارات أبرز تغيير في قيادة الجيش السوداني منذ اندلاع القتال بينه وبين قوات الدعم السريع قبل 3 سنوات، وقد تفضي إلى تغييرات في الإستراتيجية مع فتح جبهة جديدة في الحرب بولاية النيل الأزرق جنوب شرق البلاد.

وقبل أيام نقلت قناة مجلس السيادة الانتقالي في السودان على يوتيوب تصريحات لياسر العطا قال فيها: إن "المرحلة القادمة ستشهد دمج القوات المساندة داخل مؤسساتنا النظامية بلا استثناء".

وأشار إلى أن عملية الدمج ستشمل كل القوات المساندة التي قاتلت مع الجيش السوداني ضد قوات الدعم السريع.

ويُعَد ياسر العطا أحد أبرز القادة العسكريين في السودان، وكان له دور محوري في المشهد السياسي والعسكري للبلاد.

وكان له حضور بارز في التحولات السياسية التي شهدها السودان، لا سيما في أثناء سقوط نظام الرئيس عمر البشير عام 2019، إذ كان أحد أعضاء المجلس العسكري الانتقالي ثم مجلس السيادة.

وأسفرت الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات في السودان عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 11 مليون شخص، متسببة فيما تصفه الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وتحذر الأمم المتحدة من تفاقم المعاناة الإنسانية، لا سيما في إقليم دارفور غربي السودان، حيث توجد أعداد كبيرة من النازحين.