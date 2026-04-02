ترمب يقيل وزيرة العدل بام بوندي

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الخميس، وزيرة العدل بام بوندي من منصبها، قائلا إنها ستتولى منصبا مهما في القطاع الخاص.

وكتب ترمب على حسابه على موقع "تروث سوشيال": " بام بوندي، أمريكية وطنية عظيمة وصديقة وفية، خدمت بإخلاص في منصب وزيرة العدل على مدار العام الماضي. أنجزت بام مهمة عظيمة بالإشراف على خفض حاد للجريمة في أنحاء البلاد".

وأضاف "نحب بام، وستنتقل إلى وظيفة جديدة مهمة وضرورية للغاية في القطاع الخاص، وسيتم الإعلان عنها في موعد قريب، وسيتولى نائب وزيرة العدل، وهو شخصية قانونية موهوبة ومحترمة للغاية، تود بلانش، منصب القائم بأعمال الوزير".

كانت شبكة فوكس نيوز الأمريكية قد نقلت في وقت سابق عن مصدرين في الإدارة الأمريكية قولهما إن ترمب التقى بوندي في المكتب البيضاوي مساء الأربعاء قبل كلمته للشعب الأمريكي بشأن الحرب على إيران، وأخبرها بإقالتها.

وأضافت الشبكة نقلا عن أحد المصادر أنه في الوقت الذي صعد فيه ترمب للمنصة لإلقاء خطابه، فقدت بوندي منصبها وكانت في طريقها عائدة إلى فلوريدا.