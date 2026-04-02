ترمب لمجلة تايم: إيران حريصة على إبرام اتفاق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس لمجلة "تايم" الأمريكية إن إيران حريصة على إبرام اتفاق لإنهاء القتال.

وأضاف ترمب في مقابلة مع المجلة عبر الهاتف: "الإيرانيون أشداء للغاية وقادرون على تحمل ألم هائل، وأنا أحترمهم لذلك، لكنهم مفاوضون أفضل من كونهم مقاتلين".

ورأى الرئيس الأمريكي أن من المنطقي أن يتصل الإيرانيون للتفاوض "بعد أن فجّرنا لهم 3 جسور كبيرة الليلة الماضية".

ونقلت المجلة عن مساعدين لترمب قولهم إن "الأمل يكمن في أن يؤدي تدهور القدرات العسكرية الإيرانية وإضعاف بنيتها القيادية إلى استبعاد إمكانية قيام دولة نووية، وتفكيك برنامج إيران للصواريخ الباليستية، وتهيئة الظروف للتغيير الداخلي".

وأشارت -في تقرير مطول- إلى أن بعض مسؤولي الأمن القومي حذروا من أن هجومًا متواصلًا قد يُسرّع طموحات طهران النووية بدلًا من ردعها.

ونقلت عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن "الطريقة الوحيدة التي سيعتقد الإيرانيون بها أن بإمكانهم منع تكرار مثل هذا الأمر هي امتلاك سلاح نووي. يقع على عاتقنا الآن عبء أكبر يتمثل في التوصل إلى اتفاق ملموس وقابل للتنفيذ يمنعهم بشكل كافٍ من امتلاك سلاح نووي".

ونقل التقرير عن مصدر مطلع قوله إن "وزير الحرب بيت هيغسيث فوجئ بسلسلة الهجمات الانتقامية التي شنتها طهران على أهداف أمريكية وإسرائيلية في جميع أنحاء المنطقة، بما فيها دول الخليج".

وأضاف: "هيغسيث أشار في مداولات سبقت الحرب إلى رد فعل إيران الهادئ على هجمات ترمب السابقة، كدليل على أن استخدام القوة المحسوبة يمكن أن يُكبّد طهران خسائر دون إشعال حرب أوسع".

وأشارت المجلة إلى أن مصدرين مطلعين أكدا لها أن جيه دي فانس -نائب الرئيس ترمب- كان الأكثر معارضةً للعملية في إيران من بين المقربين إلى الرئيس.

خسارة الانتخابات

وذكرت المجلة أن كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز ومجموعة صغيرة من مساعدي ترمب أبلغوا الرئيس الأمريكي بأن طول أمد الحرب سيُهدد شعبيته، وكذلك فرص الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ونقلت المجلة عن مصدرين قولهما إن "وايلز كانت قلقة من أن مساعدي ترمب يقدمون للرئيس صورة وردية عن النظرة إلى الحرب محليًا، ويقولون لترمب ما يريد سماعه بدلًا مما يحتاج إلى سماعه..، وقد حثت وايلز زملاءها على أن يكونوا أكثر صراحة مع الرئيس بشأن المخاطر السياسية والاقتصادية".

كما نقل التقرير عن مستشارين لترمب وعضوين في الكونغرس قولهم إن "تزايد الخسائر السياسية والاقتصادية دفع ترمب إلى البحث عن مخرج".

وأضافوا أن "ترمب أخبرنا أنه يريد إنهاء الحملة الانتخابية تدريجيًا متخوفًا من صراع طويل الأمد قد يُضعف الجمهوريين قُبيل انتخابات التجديد النصفي، لكنه -في الوقت نفسه- يرغب في أن تُحقق العملية نجاحًا حاسمًا".

وتابعوا: "الرئيس يبحث عن طريقة لإعلان النصر ووقف القتال، ويأمل استقرار الأوضاع الاقتصادية قبل أن تتفاقم الأضرار السياسية".

موقف إسرائيل

وأكد ترمب -في مقابلته مع المجلة- أن إسرائيل ستنصاع له عندما يتوقف عن شن الحرب، قائلا: "الإسرائيليون سيفعلون ما أقوله لهم، وكانوا متعاونين للغاية، وسيتوقفون عندما أتوقف..، الإسرائيليون سيتوقفون ما لم يتم استفزازهم، وفي هذه الحالة لن يكون أمامهم خيار، لكنهم سيتوقفون عندما أتوقف".

ونقلت المجلة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يملك مجالًا كبيرًا للمناورة دون دعم ترمب، وذلك بسبب اقتراب الانتخابات الإسرائيلية.

وأضاف أن "نتنياهو أخبر ترمب مرارًا وتكرارًا -خلال الأشهر الستة الأخيرة- بأن النجاحات السابقة ضد إيران يجب أن تكون بمثابة مقدمة لحملة نهائية أكثر استدامة".

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى، بينما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفَة.