شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على أن الولايات المتحدة تستعد لتوجيه ضربات "بقوة شديدة" ضد إيران خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع مقبلة، مؤكدا أن الهدف هو تدمير ما تبقى من قدراتها، ومشيرا إلى أن العمليات العسكرية الجارية تسير نحو تحقيق أهدافها بشكل كامل.

وأكد ترمب -في خطاب متلفز وجهه إلى الشعب الأمريكي من البيت الأبيض فجر اليوم الخميس- أن الولايات المتحدة ماضية في عملياتها العسكرية ضد إيران، مشددا على استمرار "عملية الغضب الملحمي" حتى تحقيق كامل الأهداف الأمريكية، في وقت اعتبر فيه أن الأهداف الإستراتيجية للحرب باتت قريبة من التحقق.

وأوضح أن القوات الأمريكية حققت خلال الأسابيع الأربعة الماضية "انتصارات خاطفة وحاسمة" في ساحة المعركة، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من إيران "تم تدميره"، وأن ما تبقى سيكون "سهلا"، على حد تعبيره.

وقال ترمب: "سنوجه إليهم ضربات شديدة للغاية خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة. سنعيدهم إلى العصر الحجري الذي ينتمون إليه. وفي الوقت نفسه، المناقشات مستمرة". وأضاف "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، سنضرب كل محطة من محطاتهم للطاقة بشدة، وربما في وقت واحد".

ضربات مدمرة

وحذّر ترمب من أن أي تحرك نحو المواقع النووية الإيرانية سيُقابل بـ"ضربات صاروخية مدمرة"، مؤكدا أن هذه المواقع تخضع لرقابة مشددة عبر الأقمار الصناعية.

وفي السياق العسكري، قال إن البحرية الإيرانية "انتهت تماما"، فيما أصبح سلاح الجو "في حالة دمار شامل"، مؤكدا أن الجيش الأمريكي استهدف إيران التي وصفها بأنها "الدولة الأولى الراعية للإرهاب"، وأن قدراتها البحرية "اختفت".

وعلى الصعيد الاقتصادي، أقرّ الرئيس الأمريكي بارتفاع أسعار البنزين داخل الولايات المتحدة لكنه اعتبره "قصير الأمد"، مشددا على أن بلاده لا تستورد النفط عبر مضيق هرمز ولن تحتاج إليه مستقبلا، داعيا الدول المعتمدة على نفط المضيق إلى تحمل مسؤولية حمايته مع استعداد واشنطن لتقديم المساعدة.

وفي الملف النووي، اتهم ترمب طهران بعدم امتلاك نية للتخلي عن طموحاتها النووية، مشيرا إلى محاولتها إعادة بناء برنامجها في موقع سري مختلف، ومؤكدا أن إلغاء الاتفاق النووي السابق مع إيران كان "شرفا" له.

كما اتهم النظام الإيراني بقتل 45 ألفا من مواطنيه، لافتا إلى استمرار شعارات العداء للولايات المتحدة وإسرائيل منذ 47 عاما، ومؤكدا أن واشنطن تواصل "تفكيك قدرات النظام الإيراني التي تهدد أمنها" بشكل منهجي.

كما وجه ترمب الشكر لحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، مشددا على أن بلاده لن تسمح بأن يتعرضوا لأي ضرر، وقال "أود أن أشكر حلفاءنا في الشرق الأوسط: إسرائيل، والسعودية، وقطر، والإمارات، والبحرين، لقد كانوا رائعين".

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن خطاب الرئيس الأمريكي ترمب أوضح أهداف الولايات المتحدة في إيران، وبعث برسالة للعالم مفادها أن واشنطن ستدافع عن شعبها ومصالحها وستدعم السلام بالقوة.