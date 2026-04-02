انفجار مستودع ذخيرة في بوروندي يودي بحياة 13 شخصا

أعلن الجيش في بوروندي أن 13 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 57 آخرون جراء انفجار مستودع ذخيرة في العاصمة التجارية بوجومبورا، ليل الأربعاء، بسبب ماس كهربائي.

وأكد المتحدث باسم الجيش، غاسبار باراتوزا، تضرر منازل ومركبات خاصة، إضافة إلى احتراق معدات ومنشآت عسكرية. ولم يوضح الجيش ما إذا كان هناك قتلى في صفوفه.

ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان في محيط القاعدة العسكرية أن الانفجارات استمرت عدة ساعات، وأن المقذوفات كانت تتساقط عشوائيا على الأحياء المجاورة.

وأفاد أحد السكان في حي موساجا القريب من القاعدة، بأنه شاهد شابة تسقط أرضا أثناء فرارها مع مجموعة من الناس، قبل أن يتبين لاحقا أنها أصيبت بجروح بالغة جراء قنبلة. كما ذكر مواطن آخر أن رجلا لقي حتفه بعد خروجه من قداس في كنيسة بحي جاسيكيبوي.

من جهته، عبّر الرئيس إيفاريست نداييشيميي عن تعاطفه مع الضحايا، فيما دعت السلطات المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ذخائر غير منفجرة عبر الهاتف، محذرة من لمسها أو الاقتراب منها.

وأعاد الانفجار الذي هز بوجومبورا إلى الواجهة المخاطر المرتبطة بتخزين الذخيرة في مناطق مأهولة، كما أثار تساؤلات حول إجراءات السلامة في المنشآت العسكرية، خاصة في بلد يعاني من هشاشة البنية التحتية وتكرار الحوادث المرتبطة بالأسلحة والذخائر.