النمسا ترفض الطلبات الأمريكية لعبور أجوائها

قالت النمسا، اليوم الخميس، إنها رفضت كل الطلبات لعبور أجوائها منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التزاما منها بالحياد.

وذكرت وزارة الدفاع النمساوية في بيان رسمي أن القرار جاء انطلاقا من الالتزام بقانون الحياد، دون الكشف عن تفاصيل الطلبات الأمريكية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع ميخائيل باور قوله إن "طلبات قُدّمت بالفعل ورُفضت منذ البداية"، موضحا أنه "في كل مرة يتعلق الأمر بدولة في حالة حرب، يتم الرفض".

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى، في حين ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل، واستهداف مواقع في دول عربية بهجمات، أدى بعضها إلى سقوط قتلى وإلحاق أضرار بمنشآت مدنية، مما أثار إدانات دولية.