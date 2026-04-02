أخبار|النمسا

النمسا ترفض الطلبات الأمريكية لعبور أجوائها

حفظ

FAIRFORD, ENGLAND - MARCH 19: A Rockwell B-1 Lancer heavy bomber takes off from RAF Fairford on March 19, 2026 in Fairford, England. Since UK Prime Minister Keir Starmer back-tracked on his initial refusal to allow the U.S. to use British bases to launch defensive strikes against Iranian missile sites, a variety of U.S. military aircraft, including B52 and B-1 bombers, have been spotted at RAF Fairford in Gloucestershire. (Photo by Leon Neal/Getty Images)
قاذفة قنابل أمريكية من طراز "روكويل بي-1 لانسر" تابعة لسلاح الجو الأمريكي في قاعدة جوية ببريطانيا (غيتي)
Published On 2/4/2026

قالت النمسا، اليوم الخميس، إنها رفضت كل الطلبات لعبور أجوائها منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التزاما منها بالحياد.

وذكرت وزارة الدفاع النمساوية في بيان رسمي أن القرار جاء انطلاقا من الالتزام بقانون الحياد، دون الكشف عن تفاصيل الطلبات الأمريكية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع ميخائيل باور قوله إن "طلبات قُدّمت بالفعل ورُفضت منذ البداية"، موضحا أنه "في كل مرة يتعلق الأمر بدولة في حالة حرب، يتم الرفض".

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى، في حين ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل، واستهداف مواقع في دول عربية بهجمات، أدى بعضها إلى سقوط قتلى وإلحاق أضرار بمنشآت مدنية، مما أثار إدانات دولية.

المصدر: الجزيرة + وكالات

إعلان