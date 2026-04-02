الحوثيون: سنتعامل مع التطورات المقبلة وفق ما يحدده العدو تصعيدا أو تهدئة

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم، عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية ضد أهداف حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، باستخدام دفعة من الصواريخ الباليستية.

وأكدت في بيان تلفزيوني، ألقاه المتحدث العسكري باسم الجماعة العميد يحيى سريع، أن العملية جاءت بدعم وإسناد مباشر لجبهات المقاومة في العراق وإيران وفلسطين ولبنان، وبالتنسيق مع المجاهدين في إيران وحزب الله اللبناني، مشيرا إلى أن العملية "حققت أهدافها بنجاح بفضل الله".

وشدد العميد سريع على أن التدخل العسكري للحوثيين في هذه المعركة "تدريجي"، ولن يتوقف عند هذا الحد، مؤكدا استعداد الجماعة للتعامل مع أي تطورات مقبلة سواء التصعيد أو التهدئة، بما يتماشى مع تحركات العدو الإسرائيلي.

وأشار البيان إلى دعم المقاتلين في لبنان والعراق وفلسطين وإيران، ووصفهم بأنهم "يقفون بكل صلابة في وجه المخطط الغربي الصهيوني الذي يستهدف بلدان وشعوب الأمة"، معتبرا أن العملية تأتي في سياق الدفاع عن كرامة الأمة العربية والإسلامية.

وانخرط الحوثيون في الحرب الجارية بالشرق الأوسط ⁠خلال الأيام القليلة الماضية؛ ⁠دعما لإيران التي تتعرض لهجمات أمريكية إسرائيلية مكثفة منذ 28 فبراير/شباط الماضي خلّفت آلاف القتلى والجرحى، فضلا عن اغتيال قادة عسكريين وسياسيين، أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي.