الجيشان الأمريكي والإسرائيلي: ضربنا أكثر من 16 ألف هدف بإيران

FAIRFORD, ENGLAND - MARCH 12: Munitions, believed to be JDAM bunker-busting bombs, are loaded into a US Air Force B-1B Lancer bomber at RAF Fairford on March 12, 2026 in Fairford, England. Since UK Prime Minister Keir Starmer allowed the US to use British bases to launch defensive strikes against Iranian missile sites, a variety of US military aircraft including B52 bombers, and B-1 bombers, have arrived at RAF Fairford in Gloucestershire. (Photo by Christopher Furlong/Getty Images)
الجيش الأمريكي أعلن ضرب أكثر من 12300 هدف في إيران منذ بدء الحرب
Published On 2/4/2026

أفادت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، بأنها ضربت أكثر من 12 ألفا و300 هدف في إيران منذ اندلاع الحرب قبل 34 يوما، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفّذ هجمات على أكثر من 4 آلاف هدف داخل الأراضي الإيرانية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إنها ألحقت الضرر أو دمّرت أكثر من 155 سفينة إيرانية، موضحة أن قواتها تسعى إلى تفكيك جهاز الأمن للنظام في طهران، "مع إعطاء الأولوية للمواقع التي تشكل تهديدا وشيكا"، وفق القيادة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قال أمس الأربعاء إنه نفذ حتى الآن أكثر من 800 غارة في إيران على أكثر من 4 آلاف هدف، باستخدام نحو 16 ألف ذخيرة مختلفة، أسفرت عن القضاء على أكثر من 2000 جندي وقائد إيراني.

وكان الرئيس دونالد ترمب في خطابه إلى الشعب الأمريكي فجر الخميس قد أعلن أن الأهداف الإستراتيجية من الحرب على إيران تقترب من الاكتمال، مؤكدا تدمير القوات البحرية الإيرانية بشكل تام، وإصابة سلاح الجو التابع لطهران بدمار شامل.

وأوضح أن القوات الأمريكية حققت خلال الأسابيع الأربعة الماضية "انتصارات خاطفة وحاسمة" في ساحة المعركة، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من إيران "تم تدميره"، وأن ما تبقى سيكون "سهلا"، على حد تعبيره.

epa12802382 A US Army carry team moves a flag-draped transfer case containing the remains of Sergeant Declan J. Coady during a dignified transfer of fallen US service members, at Dover Air Force Base in Dover, Delaware, USA, 07 March 2026. The remains of the soldiers from the 103rd Sustainment Command are being returned to the United States after they were killed in a drone attack in Kuwait. EPA/WILL OLIVER
مراسم نقل جثامين جنود أمريكيين قُتلوا بهجوم بطائرة مسيرة في الكويت

أمريكا تتستر على قتلاها

في السياق ذاته، أفاد تحليل نشره موقع "إنترسبت" أن نحو 750 جنديا أمريكيا أصيبوا أو قتلوا في الشرق الأوسط منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشيرا إلى أن البنتاغون يرفض الإقرار بذلك ويتستر على الخسائر في صفوف الجيش الأمريكي خلال الحرب الحالية على إيران.

وقال الموقع إن القيادة المركزية الأمريكية قدمت أرقاما متدنية، وأخفقت في تقديم إيضاحات بشأن القتلى والإصابات العسكرية، ونقل عن مسؤول دفاعي قوله إن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث والبيت الأبيض يريدان إبقاء أمر القتلى طي الكتمان الشديد.

وتواصل إسرائيل والولايات المتحدة حربها على إيران منذ 28 فبراير/شباط الماضي، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل كما تستهدف ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، غير أن هذه الهجمات تسببت في أضرار بمنشآت مدنية.

المصدر: الجزيرة + وكالات

