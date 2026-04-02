الجيشان الأمريكي والإسرائيلي: ضربنا أكثر من 16 ألف هدف بإيران

أفادت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، بأنها ضربت أكثر من 12 ألفا و300 هدف في إيران منذ اندلاع الحرب قبل 34 يوما، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفّذ هجمات على أكثر من 4 آلاف هدف داخل الأراضي الإيرانية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إنها ألحقت الضرر أو دمّرت أكثر من 155 سفينة إيرانية، موضحة أن قواتها تسعى إلى تفكيك جهاز الأمن للنظام في طهران، "مع إعطاء الأولوية للمواقع التي تشكل تهديدا وشيكا"، وفق القيادة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قال أمس الأربعاء إنه نفذ حتى الآن أكثر من 800 غارة في إيران على أكثر من 4 آلاف هدف، باستخدام نحو 16 ألف ذخيرة مختلفة، أسفرت عن القضاء على أكثر من 2000 جندي وقائد إيراني.

وكان الرئيس دونالد ترمب في خطابه إلى الشعب الأمريكي فجر الخميس قد أعلن أن الأهداف الإستراتيجية من الحرب على إيران تقترب من الاكتمال، مؤكدا تدمير القوات البحرية الإيرانية بشكل تام، وإصابة سلاح الجو التابع لطهران بدمار شامل.

وأوضح أن القوات الأمريكية حققت خلال الأسابيع الأربعة الماضية "انتصارات خاطفة وحاسمة" في ساحة المعركة، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من إيران "تم تدميره"، وأن ما تبقى سيكون "سهلا"، على حد تعبيره.

أمريكا تتستر على قتلاها

في السياق ذاته، أفاد تحليل نشره موقع "إنترسبت" أن نحو 750 جنديا أمريكيا أصيبوا أو قتلوا في الشرق الأوسط منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشيرا إلى أن البنتاغون يرفض الإقرار بذلك ويتستر على الخسائر في صفوف الجيش الأمريكي خلال الحرب الحالية على إيران.

وقال الموقع إن القيادة المركزية الأمريكية قدمت أرقاما متدنية، وأخفقت في تقديم إيضاحات بشأن القتلى والإصابات العسكرية، ونقل عن مسؤول دفاعي قوله إن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث والبيت الأبيض يريدان إبقاء أمر القتلى طي الكتمان الشديد.

إعلان

وتواصل إسرائيل والولايات المتحدة حربها على إيران منذ 28 فبراير/شباط الماضي، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل كما تستهدف ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، غير أن هذه الهجمات تسببت في أضرار بمنشآت مدنية.