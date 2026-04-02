الجنائية الدولية تواصل الإجراءات التأديبية لكريم خان

مضت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية قدما في إجراءات تأديبية للمدعي العام كريم خان، عقب تصويت أُجري الأربعاء، بعد الاطلاع على تقريرين يتناولان اتهامات بسوء سلوك جنسي، وفق ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة.

وقالت الصحيفة إن القرار اتُّخذ رغم تباين خلاصات التقريرين، إذ خلص تقرير أعده محققون تابعون للأمم المتحدة إلى وجود أساس واقعي لادعاءات تقدّمت بها إحدى مساعدات خان، مدعوما بإفادات شهود.

ورأى تقرير ثان أعده ثلاثة قضاة كلفتهم المحكمة أن الأدلة غير كافية لإثبات صحة الاتهامات بما لا يدع مجالا للشك.

وكان خان قد تنحّى مؤقتا عن منصبه في انتظار نتائج التحقيق في اتهامات تتعلق بإقامة علاقة جنسية من دون تراض مع محامية تعمل في مكتبه، وهي اتهامات ينفيها.

وقال محاموه إن لجنة القضاة خلصت بالإجماع إلى أن الوقائع لا تثبت سوء سلوك أو إخلالا بالواجب.

وتتزايد الشكوك بشأن صحة وأهداف هذه الاتهامات بسبب تزامنها مع الفترة التي كان يستعد فيها المدعي العام لإصدار مذكرة اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت في 20 مايو/أيار 2024، على خلفية حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أن عددا من الدول الأفريقية اعتبر أن تقرير القضاة يبرّئ خان، ودعا إلى إنهاء الإجراءات التأديبية، إلا أن دولا أخرى، من بينها أكبر الداعمين للمحكمة مثل إيطاليا واليابان -أكبر متبرع للمحكمة- صوّتت لمواصلة المسار التأديبي.

وأضافت الصحيفة أن عددا من مسؤولي مكتب الادعاء عبروا في رسالة تُلِيت خلال الاجتماع عن معارضتهم لاستمرار خان في منصبه، معتبرين أن نتائج تقرير الأمم المتحدة تُقوّض الثقة بقيادته.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من تفاصيل التصويت أو التقريرين، كما لم تتلقّ تعليقا فوريا من المحكمة الجنائية الدولية، ولم تتمكن من التواصل مع خان.