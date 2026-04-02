الصواريخ تصل حيفا.. هكذا ردت إيران على خطاب ترمب

بعد دقائق قليلة على انتهاء خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي أعلن فيه تدمير القدرات الإيرانية و"إنهاء البرنامج الصاروخي الإيراني"، جاء الرد الإيراني سريعا عندما أعلن التلفزيون الرسمي أن الصواريخ الإيرانية وصلت إلى ميناء حيفا.

وبدورها، أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن إسرائيل اعترضت صاروخا إيرانيا أُطلق باتجاه شمالي البلاد فور انتهاء خطاب ترمب بشأن الحرب المستمرة على إيران. فيما أكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار في يرؤون بالجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ.

وأعلن الجيش الإسرائيلي -صباح اليوم الخميس- أن دفاعاته الجوية تصدت لثلاث رشقات صاروخية أطلقتها إيران خلال ساعات قليلة، وأسفرت الهجمات عن إصابة أربعة أشخاص بجروح طفيفة وتضرر مواقع في منطقة تل أبيب.

وأوضح الإعلام الإسرائيلي أن الأضرار ناجمة عن ذخائر عنقودية تنفجر في الجو وتنشر قنابل صغيرة، فيما استُدعي عناصر الشرطة إلى مواقع متضررة بلغت تسعة، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية.

وقُبيل خطاب ترمب، أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية -اليوم الخميس- إطلاق موجة جديدة من الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة، في خطوة وصفتها وسائل إعلام محلية بأنها رد على "مطالب متطرفة وغير منطقية" تقدم بها الجانب الأمريكي لإنهاء العمليات العسكرية.

وأفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلية بأنها تعاملت -خلال الساعات الماضية- مع 11 موقعا سقطت فيها شظايا بمنطقة تل أبيب الكبرى إثر هجوم صاروخي إيراني، مؤكدة ارتفاع عدد الإصابات في بني براك إلى 3 إحداها خطيرة.

وكان ترمب تحدث -في خطاب متلفز وجهه إلى الشعب الأمريكي من البيت الأبيض فجر اليوم الخميس- مؤكدا أن الولايات المتحدة ماضية في عملياتها العسكرية ضد إيران، ومشددا على استمرار "عملية الغضب الملحمي" حتى تحقيق كامل الأهداف الأمريكية، في وقت اعتبر فيه أن الأهداف الإستراتيجية للحرب باتت قريبة من التحقق.

وأوضح ترمب أن القوات الأمريكية حققت خلال الأسابيع الأربعة الماضية "انتصارات خاطفة وحاسمة" في ساحة المعركة، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من إيران "تم تدميره"، وأن ما تبقى سيكون "سهلا"، على حد تعبيره.

وحذّر ترمب من أن أي تحرك نحو المواقع النووية الإيرانية سيُقابل بـ"ضربات صاروخية مدمرة"، مؤكدا أن هذه المواقع تخضع لرقابة مشددة عبر الأقمار الصناعية.