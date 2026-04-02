القناة 12 الإسرائيلية: سقوط شظايا إثر عمليات اعتراض صواريخ في منطقة بني براك

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في مدينة عكا وخليج حيفا ومناطق عدة بالجليل الأعلى

يسرائيل هيوم: استخدام صاروخ عنقودي في الدفعة الأخيرة التي أطلقت من #إيران باتجاه وسط إسرائيل

التلفزيون الإيراني: موجة جديدة من الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصد إطلاق صواريخ باتجاه وسط إسرائيل ومستوطنات الضفة الغربية

