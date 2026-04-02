إصابة كمال خرازي بهجوم على طهران وسط اتهامات بمحاولة إفشال المسار الدبلوماسي

أفادت وسائل إعلام إيرانية الخميس بإصابة رئيس المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران كمال خرازي بجروح وُصفت بالبليغة، إثر هجوم قالت إنه أمريكي إسرائيلي استهدف مقر إقامته في العاصمة طهران.

ونقلت الصحافة المحلية أن خرازي -الذي شغل سابقا منصب وزير الخارجية- أصيب خلال الهجوم الذي طال منزله، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين قُتلت زوجته في الموقع ذاته.

ويعد خرازي من الشخصيات البارزة في دوائر صنع القرار الإيراني، إذ كان من كبار مستشاري المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي، واستمر في موقعه الاستشاري عقب تولي مجتبى خامنئي مهام القيادة، ضمن توجه للإبقاء على هيكلية المستشارين دون تغييرات.

تقويض المسار الدبلوماسي

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إيرانيين أن كمال خرازي كان يشرف على التنسيق مع باكستان تمهيدا لعقد اجتماع محتمل مع جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، وأضافت أنه يُنظر إلى استهداف خرازي بوصفه محاولة لعرقلة الجهود الدبلوماسية.

ويأتي هذا التطور في سياق تصعيد عسكري متواصل، إذ أسفرت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران -المستمرة منذ 28 فبراير/شباط الماضي- عن آلاف القتلى والجرحى، واغتيال قادة أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي، ومسؤولون أمنيون.

في المقابل، تواصل إيران الرد عبر إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، إلى جانب استهداف ما تصفه بـ"قواعد ومصالح أمريكية" في عدد من الدول العربية، في حين أعلنت هذه الدول أن بعض تلك الهجمات أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وأضرار في منشآت مدنية.