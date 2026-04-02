إسرائيل تعمق عملياتها البرية داخل لبنان وحزب الله يُطلق نحو 70 صاروخا

أفادت وزارة الصحة اللبنانية بسقوط 4 قتلى وإصابة 3 بغارة إسرائيلية استهدفت بلدة الرمادية جنوبي لبنان، في حين نقلت مصادر عسكرية إسرائيلية توسيع العمليات البرية إلى عمق 14 كيلومترا داخل لبنان.

وقال مراسل الجزيرة إن غارة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدة راشيا الفخار، وأكد تعرض محيط البلدة لقصف إسرائيلي بقذائف عنقودية.

وفي تطور ميداني متصل، نقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مصادر عسكرية أن الجيش الإسرائيلي وسّع العملية البرية في جنوب لبنان إلى عمق 14 كيلومترا وصولا إلى منطقة البياضة، كما أفاد الموقع نفسه بأن الجيش الإسرائيلي بدأ هدم منازل في قرى لبنانية تقع على الخط الأول للحدود.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق 70 صاروخا من لبنان منذ منتصف الليلة الماضية، مؤكدا أن معظمها تم اعتراضه.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن شظايا سقطت في عدة مواقع بالجليل الأعلى جراء الهجوم الصاروخي الأخير من لبنان، مشيرة إلى وقوع أضرار مادية وتسجيل حالات هلع، وأضافت أن فرق الشرطة وخبراء المتفجرات يعملون على إزالة الأخطار وتأمين المواقع.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن فرق البحث والإنقاذ تعمل في شمال إسرائيل بعد تلقي تقارير عن وقوع إصابات نتيجة الهجمات الصاروخية الأخيرة.

أضرار

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وقوع أضرار في موقعين بمدينة كريات شمونة بالجليل الأعلى عقب إطلاق صواريخ من لبنان، في حين أفادت القناة الـ13 الإسرائيلية بإصابة إسرائيليَّين جراء صواريخ استهدفت المنطقة.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن أكثر من 30 صاروخا أُطلقت من لبنان باتجاه كريات شمونة ومحيطها، كما تحدثت عن تقارير أولية بسقوط صاروخ في بلدة مجاورة للمدينة، بينما أكد مراسل الجزيرة إطلاق دفعة صاروخية ثانية من جنوب لبنان باتجاه منطقة إصبع الجليل.

بدورها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن نحو 10 صواريخ أُطلقت من إيران و35 صاروخا من لبنان الليلة الماضية، مشيرة إلى أن معظمها تم اعتراضه، وأفادت بإصابة 4 أشخاص في مدينة بني براك شرق تل أبيب جراء سقوط شظايا.

في المقابل، أعلن حزب الله أن مقاتليه شنّوا هجوما بطائرات مسيّرة وصواريخ على شمال إسرائيل، وقال في بيانات منفصلة إنه أطلق صواريخ استهدفت القوات الإسرائيلية في مناطق حدودية، إضافة إلى هجوم بمسيّرات استهدف قرية داخل إسرائيل.

كما قال إنه قصف مستوطنة المطلة بالجليل بدفعة صاروخية، إضافة إلى استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في مستوطنة أفيفيم.