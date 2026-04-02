أحدثَ موجات تسونامي صغيرة.. قتيل وأضرار مادية جرّاء زلزال في إندونيسيا

أفاد مسؤولون إندونيسيون -صباح اليوم الخميس- بوقوع زلزال قبالة سواحل البلاد، أسفر عن مقتل شخص واحد وتدمير عدد من المباني، كما تسبب في حدوث موجات مد بحري (تسونامي) محدودة في المناطق القريبة من مركز الهزة.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن قوة الزلزال بلغت 7.4 درجات على مقياس ريختر، مشيرة إلى أن الهزة استمرت ما بين 10 و20 ثانية.

وحددت الهيئة مركز الزلزال على عمق 35 كيلومتراً، وعلى بعد 127 كيلومتراً غرب جزيرة "ترناتي" في إقليم مالوكو الشمالية.

وسجلت محطات المراقبة وصول موجات تسونامي خلال أقل من نصف ساعة من وقوع الزلزال، إذ بلغ ارتفاع الأمواج في مدينة "بيتونغ" نحو 20 سنتيمتراً، بينما وصلت في منطقة غرب "هالماهيرا" إلى 30 سنتيمتراً.

ومن جانبه، أوضح مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ -ومقره هونولولو- أن موجات صغيرة قد تمتد لتشمل سواحل ماليزيا والفلبين وتايوان وبابوا غينيا الجديدة، فيما أكد المركز عدم وجود أي تهديد يذكر على جزر هاواي أو غوام أو الجزر البعيدة الأخرى في المحيط الهادئ.

وتعتمد قوة الزلازل على مقاييس علمية تقيس حجم الطاقة المتحررة من باطن الأرض، وأشهرها تاريخيًا مقياس ريختر، وبينما تمر الهزات الضعيفة دون أن يُشعر بها، تُصنّف الزلازل التي تتجاوز قوتها 7 درجات ضمن الزلازل الكبرى القادرة على إحداث دمار واسع.

وأما الزلازل التي تقع مراكزها السطحية في قاع البحار أو المحيطات فقد تؤدي إلى حدوث أمواج مائية ضخمة جدا تسمى "تسونامي"، وهي كلمة يابانية معناها أمواج الموانئ أو الخلجان، إذ تؤدي الاهتزازات المصاحبة لحدوث الزلازل إلى تكوّن هذه الأمواج.