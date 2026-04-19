12 هجوما إسرائيليا على لبنان في ثاني أيام وقف إطلاق النار

أقر الجيش الإسرائيلي أمس السبت -في اليوم الثاني من سريان وقف إطلاق النار– بتنفيذه عدة هجمات على الأراضي اللبنانية بذريعة "إحباط تهديدات لقواته ومنع تهديد بلدات الشمال".

وأحصت تقارير إعلامية تنفيذ الجيش الإسرائيلي 12 هجوما بالجنوب اللبناني، السبت، في حين اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بـ"خرق اتفاق وقف إطلاق النار"، متحدثا في بيانين عن القضاء عبر غارات جوية على خليتين للحزب بزعم "إحباط تهديد تعرضت له قواته ومنع تهديد مباشر على بلدات الشمال".

ورصدت وكالة الأناضول -استنادا إلى إعلانات وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية وبيانات الجيش الإسرائيلي- 12 هجوما إسرائيليا تتضمن قصفا مدفعيا على منطقة تل نحاس ببلدة كفر كلا، وأطراف بلدتي دير ميماس ودير سريان، ومحيط بلدة القنطرة بقضاء مرجعيون، كما تضمنت الهجمات تنفيذ عمليات تفجير وتدمير واسعة لمنازل ومبان في مدينة بنت جبيل بالقضاء الذي يحمل الاسم ذاته، وبلدات مركبا والطيبة والخيام بقضاء مرجعيون.

كما شملت قائمة الخروقات الإسرائيلية تحليق الطيران الحربي فوق القطاع الشرقي مطلقا بالونات حرارية فوق القطاعين الغربي والأوسط، وتحليق مسيّرة على علو منخفض بقضاء مرجعيون.

إقرار إسرائيلي

وفي الأثناء، أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته قتلت أفراد خلية في جنوب لبنان رغم وقف إطلاق النار الساري مع حزب الله.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو شنّ غارة أسفرت عن القضاء على ما وصفها بـ"خلية إرهابية كانت تعمل بالقرب من قواته في منطقة خط الدفاع الأمامي وذلك لمنع تهديد مباشر على بلدات الشمال"، دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

كما اعترف بأنه شنّ قصفا بالمدفعية لدعم قواته البرية في المنطقة، مدعيا تدمير ما وصفها ببنى تحتية إرهابية. وبرر هجماته بـ"الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس ضد التهديدات كما ينص اتفاق وقف إطلاق النار".

ويتضمن اتفاق وقف إطلاق النار بندا قد تستغله إسرائيل لتبرير هجماتها، إذ ينص على "أن إسرائيل تحتفظ بالحق في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس في أي وقت، ضد الهجمات المخطط لها أو الوشيكة أو الجارية، ولن يُقيّد هذا الحق بوقف الأعمال العدائية".

وقال أمين عام حزب الله نعيم قاسم -في بيان له السبت- إنه "لا يوجد وقف إطلاق نار من طرف المقاومة فقط بل يجب أن يكون من الطرفين، ولن نقبل بمسار الخمسة عشر شهرا من الصبر على العدوان الإسرائيلي بانتظار الدبلوماسية التي لم تحقق شيئا".

وكانت الأناضول رصدت في اليوم الأول لوقف النار، الجمعة، 11 هجوما إسرائيليا جنوبي وشرقي لبنان أسفرت عن مقتل شخص وإصابة عدد آخر، بما شمل تفجيرات وقصفا مدفعيا وغارات جوية على عدة بلدات. وبذلك يرتفع إلى 23 عدد الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ سريان وقف إطلاق النار المحدد بـ10 أيام قابلة للتمديد.

وتأتي هذه الهجمات مخالفة لما وعد به الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في منشور عبر منصة شركة إكس، الجمعة، بأن إسرائيل لن تقصف لبنان بعد الآن، لأن الولايات المتحدة تمنعها من ذلك.

وخلال 45 يوما من العدوان الإسرائيلي على لبنان- الذي بدأ في 2 مارس/آذار الماضي- قُتل أكثر من 2294 شخصا وأُصيب 7544 آخرون، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، بحسب أحدث المعطيات الرسمية.