أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في لبنان لإحباط تهديدات حزب الله، في حين تظاهر سكان مستوطنة "كريات شمونة" احتجاجا على وقف إطلاق النار.

وقال نتنياهو -في نعيه لمقتل جندي في لبنان- إن "جنود الجيش الإسرائيلي يقاتلون بشجاعة دفاعا عن بلداتهم ومواطنيهم".

وكان الجيش ‌‌الإسرائيلي أعلن اليوم الأحد أن جنديا قُتل خلال اشتباكات في جنوب لبنان، ‌‌مضيفا أن 9 جنود آخرين أصيبوا بجروح وأن أحدهم إصابته خطيرة. وهذا هو ثاني عسكري تعلن إسرائيل مقتله، خلال 24 ساعة، جنوبي لبنان.

وأضاف نتنياهو أن القوات الإسرائيلية ستواصل عملياتها في منطقة الحزام الأمني في لبنان لإحباط أي تهديدات موجهة ضدهم وضد المجتمعات الإسرائيلية وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار، على حد قوله.

بدوره، هدد وزير الدفاع يسرائيل كاتس الأحد بأن إسرائيل ستستخدم "كامل قوتها" في لبنان رغم الهدنة مع حزب الله، إذا تعرّض جنودها للتهديد، مكررا أنها ستدمّر المنازل التي تتهم الحزب باستخدامها في القرى الحدودية.

وقال كاتس خلال مراسم في مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة "أوعزت ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الجيش الإسرائيلي لاستخدام كامل القوة سواء على الأرض أو من الجو، حتى خلال الهدنة، من أجل حماية جنودنا في لبنان من أي تهديد".

وأضاف أن الجيش تلقى أوامر "بإزالة المنازل في القرى القريبة من الحدود التي كانت، من جميع النواحي، تُستخدم كنقاط تمركز إرهابية تابعة لحزب الله وهددت المجتمعات الإسرائيلية".

عمليات عسكرية

في الأثناء، قال الجيش الإسرائيلي إن "5 فرق عسكرية والقوات البحرية تعمل جنوب خط الدفاع الأمامي في جنوب لبنان، لتدمير البنية التحتية لحزب الله، ومنع أي تهديد مباشر على بلدات الشمال".

وأضاف بيان للجيش الإسرائيلي أن القوات الجوية الإسرائيلية قضت على خلية اقتربت من القوات في منطقة خط الدفاع الأمامي وشكلت تهديدا فوريا عليها. كما هاجمت فتحة نفق تحت الأرض وعناصر من حزب الله في أثناء رصد دخولهم إليها وتم تسجيل إصابة مباشرة.

إعلان

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه أجرى تحقيقا استخباراتيا وعملياتيا توصل إلى قيام عناصر من حزب الله بإطلاق النار على قوات اليونيفيل في منطقة الغندورية جنوب لبنان، مما أسفر عن مقتل أحد عناصرها وإصابة 3 آخرين.

ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير قوله إن "الجيش يخوض قتالا مكثفا مع حزب الله، وهي معركة مستمرة دون توقف".

احتجاجات المستوطنين

وفي القدس المحتلة، تظاهر سكان مستوطنة "كريات شمونة" أمام السفارة الأمريكية، الأحد، احتجاجا على وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.

جاءت المظاهرة في اليوم الثالث من وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لمدة 10 أيام، والذي وافقت عليه لبنان وإسرائيل.

واعتبر المحتجون أن وقف القتال ضد حزب الله يعني أنهم سكان المستوطنات الشمالية في إسرائيل سيواجهون جولة أخرى من صواريخ الحزب في المستقبل.

وقال رئيس بلدية كريات شمونة أفيخاي شتيرن: "لقد وعدتمونا بنصر كامل، وعدتمونا بأنه لن يكون هناك حزب الله، وأن أطفالنا لن يروا الملاجئ بعد الآن. لماذا نقبع في الملاجئ منذ 50 يوما؟".

ومساء الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي وقفا لإطلاق النار في لبنان لمدة 10 أيام، عقب مباحثات هاتفية مع نظيره اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي.

ومنذ الثاني من مارس/آذار الماضي، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان، أسفر عن مقتل 2294 شخصا وإصابة 7544 آخرين، وأكثر من مليون نازح، بحسب أحدث المعطيات الرسمية.