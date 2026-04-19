كوريا الشمالية تستعرض قوتها وتطلق صواريخ باليستية

قالت كوريا الجنوبية واليابان، اليوم الأحد، إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي، في أحدث حلقة من سلسلة عمليات الإطلاق التي تقوم بها بيونغ يانغ في إطار سعيها لتسريع جهود تعزيز قدراتها العسكرية.

ويعد هذا سابع إطلاق لصاروخ باليستي من جانب كوريا الشمالية هذا العام، ورابع إطلاق منذ بداية أبريل/نيسان.

وذكرت تقارير ‌‌إعلامية أن مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية عقد اجتماعا أمنيا طارئا.

وقال الجيش الكوري الجنوبي في بيان إن الصواريخ أُطلقت بالقرب من مدينة سينبو على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية.

وذكرت الحكومة اليابانية أن الصواريخ الباليستية يُعتقد أنها سقطت بالقرب من الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية، ولم يُؤكَّد أي توغل في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وضعية الاستعداد

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سول "يحافظ جيشنا على وضعية استعداد حازمة في الوقت الذي يتبادل فيه بشكل وثيق المعلومات المتعلقة بالصواريخ الباليستية الكورية الشمالية مع الجانبين الأمريكي والياباني، وسط وضعية مراقبة مشددة ضد عمليات إطلاق إضافية".

وتحظر قرارات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية إطلاق أو اختبار صواريخ باليستية من أي مدى، وترفض بيونغ يانغ الحظر وتقول إنه ينتهك حقها السيادي في الدفاع عن النفس.

وتأتي عمليات الإطلاق في الوقت الذي تستعد فيه الصين والولايات المتحدة لعقد قمة في منتصف مايو/أيار، ومن المتوقع أن يتناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن كوريا الشمالية.

تقدم "بالغ الخطورة"

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يوم الأربعاء ‌‌إن كوريا الشمالية أحرزت تقدما "بالغ الخطورة" في قدراتها على إنتاج أسلحة نووية، مع احتمال إضافة منشأة جديدة لتخصيب اليورانيوم.

وفي أواخر مارس/آذار الماضي، ‌‌قال ‌‌الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن وضع التسلح النووي للدولة لا رجعة فيه، وإن توسيع "الردع النووي الدفاعي" ضروري للأمن القومي.

وكانت كوريا الشمالية قد أجرت تجارب على أنظمة أسلحة على مدى ثلاثة أيام في وقت سابق من هذا الشهر، شملت إطلاق صواريخ باليستية وقنابل عنقودية، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام رسمية في 8 أبريل/نيسان.

وأشرف الزعيم الكوري الشمالي أون على تجارب صواريخ كروز إستراتيجية أُطلقت من سفينة حربية، وظهر في صور رسمية نُشرت له وهو يشرف على عملية الإطلاق.