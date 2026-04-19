قطر وهولندا تستعرضان علاقات التعاون وتطورات الأوضاع بالمنطقة

تلقى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية بمملكة هولندا توم بيريندسن.

واستعرض الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع الوزير الهولندي خلال الاتصال علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وناقشا تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأعرب عن ضرورة تجاوب كل الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي إلى التوصل لاتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد.

ويأتي هذا الاتصال في سياق تحرك قطري مكثف في الأيام الماضية، بهدف معالجة الأزمة المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز جهود التهدئة.