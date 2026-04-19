أخبار|قطر

قطر وهولندا تستعرضان علاقات التعاون وتطورات الأوضاع بالمنطقة

حفظ

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا، من سعادة السيد توم بيريندسن، وزير الخارجية بمملكة هولندا
رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (يمين) تلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية هولندا توم بيريندسن (الخارجية القطرية)
Published On 19/4/2026

تلقى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية بمملكة هولندا توم بيريندسن.

واستعرض الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع الوزير الهولندي خلال الاتصال علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وناقشا تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأعرب عن ضرورة تجاوب كل الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي إلى التوصل لاتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد.

ويأتي هذا الاتصال في سياق تحرك قطري مكثف في الأيام الماضية، بهدف معالجة الأزمة المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز جهود التهدئة.

المصدر: الجزيرة
كيف كانت تجربتكم معنا؟
شاركنا رأيك

إعلان