فيديو يوثّق اعتداء جندي إسرائيلي على طفل فلسطيني يشعل غضبا وتنديدا حقوقيا

وثق مقطع فيديو لحظة اعتداء جندي إسرائيلي على طفل فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية المغير شمال شرقي مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وأظهر الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي عددا من الجنود الإسرائيليين وهم يحتجزون طفلين، إذ أمسك أحد الجنود بالطفل الأول عنوة، ودفعه ونكّل به أثناء محاولته الإفلات من قبضته، فيما احتجز جنود آخرون الطفل الثاني.

ولاقى المقطع المتداول ردود فعل واسعة وغاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، وسط موجة تنديد واستنكار من نشطاء وحقوقيين ومنظمات حقوقية، اعتبروا ما جرى انتهاكا صارخا بحق الأطفال الفلسطينيين، ودعوا إلى محاسبة المسؤولين عنه ووقف مثل هذه الانتهاكات المتكررة.

وفي السياق، علقت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، قائلة: "لقد رأيت ما يكفي لأقولها بكل يقين: الجيش الإسرائيلي هو أكثر الجيوش انحطاطا".

وأكد ناشطون أن المشهد يعكس تصاعد سياسة القمع خلال الاقتحامات الميدانية في مناطق الضفة الغربية، مشيرين إلى أن استهداف الأطفال أو احتجازهم بهذا الشكل يمثل خرقا واضحا للقوانين والأعراف الدولية.

كما طالب آخرون بفتح تحقيق دولي في الحادثة، محذرين من استمرار الصمت الدولي تجاه ما وصفوه بالانتهاكات المتكررة بحق المدنيين الفلسطينيين، ولا سيما الأطفال، خلال عمليات الاقتحام والاعتقال.

وقال مغردون إن الطفولة في فلسطين باتت صراعا يوميا من أجل البقاء، في ظل ما وصفوه بممارسات الاحتلال الإسرائيلي الذي يستهدف الأطفال الفلسطينيين، ويرى في وجودهم تهديدا لأمن كيانه المزروع في الأرض الفلسطينية.

وأضاف آخرون أن ما جرى يعكس استمرار الانتهاكات بحق المدنيين، ولا سيما الأطفال، خلال الاقتحامات والعمليات الميدانية في الضفة الغربية، مؤكدين أن هذه المشاهد باتت تتكرر بشكل لافت.

ووصف مغردون الاعتداء على الطفل بأنه وحشية وإجرام غير مسبوق، مشيرين إلى أنه يعكس تصعيدا خطيرا في التعامل مع الأطفال الفلسطينيين، وسط دعوات واسعة لتوثيق هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.

وفي تفاعل متواصل، قال مغردون إن ما جرى يعكس مشهدا متكررا من الانتهاكات بحق الأطفال الفلسطينيين خلال الاقتحامات العسكرية، مؤكدين أن هذه الممارسات باتت جزءا من واقع يومي يعيشه السكان تحت الاحتلال.

وأضاف آخرون عبر منصات التواصل أن الصور والمقاطع القادمة من الضفة الغربية تعكس حجم التوتر الميداني المتصاعد، مشيرين إلى أن استهداف الأطفال أو احتجازهم بهذه الطريقة يفاقم حالة الغضب الشعبي ويزيد من حدة التفاعل الدولي مع القضية الفلسطينية.

وكتب ناشطون أن ما يحدث "لم يعد حوادث فردية بل سياسة ممنهجة"، على حد وصفهم، داعين إلى توثيق كل الانتهاكات وإيصالها إلى المنصات الحقوقية والمحافل الدولية دون تأخير.

كما أشار مغردون إلى أن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه المشاهد يبعث برسائل سلبية، ويسهم في استمرار الانتهاكات، مطالبين بتحرك عاجل وفاعل لوقف ما وصفوه بالتصعيد ضد المدنيين، وخاصة الأطفال.

ووفق معطيات رسمية، تعتقل إسرائيل قرابة 360 طفلا في سجونها، يعانون أوضاعا صعبة لا تختلف عما يعانيه الأسرى الأكبر عمرا.