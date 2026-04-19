فيدان للجزيرة نت: تركيا ليست إسرائيل ولا حلول لأزمات المنطقة من الخارج

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن حل الأزمات الإقليمية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال دول المنطقة نفسها، مشددا على أهمية تعزيز التعاون المشترك لتحقيق الاستقرار والتنمية.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا أن الاجتماعات التي عقدت بمشاركة تركيا والسعودية ومصر وباكستان تناولت خطوات لدعم السلام والاستقرار في المنطقة، إلى جانب بحث مجالات التعاون في الطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والصحة والدفاع، مؤكدا أن الهدف هو التوصل إلى حلول عملية لقضايا المنطقة.

وفي ما يتعلق بغزة، أشار فيدان إلى أن الاجتماعات تناولت مخطط السلام ومرحلة تنفيذه، لافتا إلى أنه تم بحث ما وصلت إليه القرارات والرؤية والآليات المرتبطة بهذا المخطط، في ظل التحديات القائمة.

وخلال المؤتمر، ردا على سؤال مراسل الجزيرة كمال أوزترك، في ما يتعلق بالأزمات الإقليمية، أوضح فيدان أن هذه الدول الأربع تملك قدرة تمثيلية في المنطقة، وأنها تعمل على تحريك خطوات عملية لمعالجة قضاياها، مشيرا إلى أن الأزمات في غزة ولبنان وإيران تبرز الحاجة إلى تعاون دول المنطقة، في ظل ما تسببه الانقسامات من صراعات وعدم استقرار.

وأكد في هذا السياق أن "تركيا ليست إسرائيل"، في إشارة إلى أنها تسعى لإخماد الأزمات وتحقيق الاستقرار بدل تأجيجها.

كما لفت إلى أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، بوساطة باكستان، وصلت إلى مرحلة محورية، مشيرا إلى أن الطرفين يواصلان الحوار بإرادة حقيقية، وأن تركيا تسعى لتقديم الدعم اللازم، في ظل قلق دولي من اندلاع حرب جديدة.

أزمات عالقة

وأشار إلى أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، التي دخلت عامها الخامس، يجب أن تنتهي، لما خلفته من تكاليف باهظة، مؤكدا أنها لا تخدم أيا من الطرفين، ومحذرا من تراجع الاهتمام بملف أوكرانيا، إلى جانب غزة، في ظل انشغال العالم بملفات أخرى.

إعلان

وفي ما يتعلق بلبنان، أكد فيدان تضامن بلاده معه في ظل الحرب، مشيرا إلى أن التصعيد أدى إلى نزوح أكثر من مليون شخص، لافتا إلى أن الرأي العام الإقليمي والدولي يعيش حالة قلق كبيرة، ليس لأسباب إنسانية فقط، بل لما قد تتركه هذه التطورات من تأثير على الاستقرار، محذرا من أن إسرائيل تسعى لفرض وقائع جديدة، وهو ما يجب ألا يسمح به.

وفي سياق متصل، شدد فيدان على أهمية دور ما وصفها بالقوى الوسيطة، مشيرا إلى أن الفراغ الذي نتج عن وضع القوى الكبرى يفرض على هذه الدول أن تجتمع وتنسق في ما بينها، من خلال تبادل الأفكار والتعاون لمعالجة الأزمات.

وأوضح أن تركيا ترتبط بعلاقات مع عدد من هذه الدول، من بينها اليابان وكوريا وأستراليا، إضافة إلى دول غربية مثل بريطانيا وفرنسا وكندا، مشيرا إلى أن التعاون بينها لم يعد يقتصر على العلاقات الثنائية، بل بات يشمل التعامل مع الأزمات الإقليمية والعالمية.

وأكد أن هذا الواقع يتطلب تنسيقا وتواصلا مكثفا وتبادلا للأفكار، مشددا على ضرورة التوصل إلى حلول ملموسة، في ظل تداخل الأزمات وتأثيرها المتبادل.